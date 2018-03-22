|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 27 Марта, 13:46 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Траур по погибшим в Кемерово объявлен в Приморье
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Глава региона распорядился в день траура приспустить все государственные флаги Российской Федерации и флаги Приморского края. На здании Администрации Приморского края флаг приспущен с самого утра.
Телерадиокомпаниям, организациям культуры и другим рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.
«Все официальные мероприятия, в которых сегодня принимают участие руководитель края и его заместители, начинаются с минуты молчания в память по погибшим», – рассказали в департаменте информационной политики.
Напомним, ранее Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети.
- Траур по погибшим в Кемерово объявлен в Приморье
- Приморский скульптор создает призы для фотоконкурса "Посмотри на Владивосток 2017"
- В Приморье займутся проблемными показателями нацрейтинга
- Дороги столицы Приморья подлатают холодным асфальтом
- В четырехэтажный рыбный рынок в центре Владивостока вложат 800 млн рублей
- Во Владивостоке технопарк "Русский" ищет новых резидентов
- Во Владивостоке отключат освещение здания главпочтамта и телевышки на сопке Орлиной
- Более 2000 рабочих мест даст новая развлекательная зона Tigre de Cristal
- Бизнес и активные граждане потянулись к мэру Владивостока
- Приморье готовит концепцию выставочного павильона для "Улицы Дальнего Востока"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.