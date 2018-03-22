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Парусные гиганты из Индонезии, Японии и Кореи прибудут в Приморье на ВЭФ-2018
Об этом доложили врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко во время организационного совещания.
По словам директора департамента международного сотрудничества Алексея Старичкова, участие в парусной регате уже подтвердили владельцы семи судов.
«Это российские парусники “Надежда”, “Паллада” и “Херсонес”, “Koreana” из Южной Кореи, “Miraie” и “Ami” из Японии, а также “BimaSuchi” из Индонезии. Еще с несколькими странами ведутся переговоры», – отметил он.
Участие в регате примут и небольшие парусные судна, а также парусные яхты из Германии, Китая, Бразилии, Кореи и России.
Как отметил вице-губернатор Павел Серебряков, недалеко от пришвартованных парусников планируется организовать «морскую деревню», где жители и гости края смогут любоваться судами.
«Предварительно парусники будут пришвартованы от 33-го причала вплоть до торгового порта», – сообщил он.
Андрей Тарасенко поручил тщательно продумать маршрут судов и их расстановку.
«Все должно быть организовано на самом высоком уровне: от швартовки судов до демонстрации их особенностей. Еще один важный момент – возможность посмотреть на регату должна быть у всех желающих», – заявил глава региона, поручив также уделить особое внимание вопросами безопасности.
Предполагается, что парусники зайдут в бухту Золотой Рог 10 сентября и будут находиться во Владивостоке все дни четвертого Восточного экономического форума.
Отметим, ВЭФ-2018 пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Деловую часть форума по традиции дополнят культурная и спортивная программы. Одно из мероприятий – парусная регата, которая пройдет в Приморье впервые. С инициативой ее проведения выступил врио Губернатора края Андрей Тарасенко.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.
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