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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Около 45 тысяч россиян подали заявки на получение дальневосточного гектара в Приморье
Причем 1,5 тысячи человек изъявили свое желание с начала этого года, сообщает пресс-служба Приморского края.
Как уточнили в регионе, участникам программы «Дальневосточный гектар» выдано более 8,8 тысяч земельных участков. Получатели земли могут воспользоваться мерами поддержки в рамках программы.
«Мы предлагаем порядка 20 мер, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. В 2017 году на эти цели было направлено 2,5 миллиона рублей», – отметил глава Приморского края Андрей Тарасенко.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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