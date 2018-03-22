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Гуам, Вьетнам и Камбоджа – определены первые иностранные участники PITE в Приморье
В этом году мероприятие по традиции пройдет в Дальневосточном федеральном университете и объединит на своей площадке туристский потенциал российских и зарубежных территорий. Свое участие в выставке уже подтвердили представители туротрасли пяти иностранных государств. Об этом рассказал президент Приморской Торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий.
XXII Тихоокеанская туристская выставка пройдет в Приморье в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума с 18 по 20 мая. В этом году экспозиция разместится в корпусе B Дальневосточного федерального университета.
«На PITE будут представлены разные направления въездного и внутреннего туризма – культурно-познавательный, экологический, детский, образовательный, санаторно-курортный, этнографический и другие. Мы ожидаем, что помимо российских компаний участие в выставке примут также партнеры из стран Северо-Восточной Азии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – подчеркнул Борис Ступницкий.
По его словам, среди государств, уже подтвердивших свою готовность выступить с тематическим стендом, – Япония, Китай, Камбоджа, Гуам (США) и Вьетнам. Также к участию приглашены туркомпании Республики Корея, Малайзии, Филиппин, Индии и других стран.
Приморский край на выставке будет представлен в рамках межрегионального проекта «Восточное кольцо России», объединяющего турпотенциал 12 дальневосточных территорий. Как рассказала директор Туристско-информационного центра Приморья Дарья Гусева, ТИЦ уже подготовил интересную полиграфическую и сувенирную продукцию, рассказывающую о туристских возможностях нашего края. Так, гости PITE смогут увидеть новый буклет «Go to Primorye» и путеводитель по краю «Открой Приморье», журнал «Чудеса Приморья», открытки с видами края, сувенирные пряники в виде морских звезд, маяка и тигра, а также продукцию под новым брендом «Возьми Приморье с собой».
Особенностью PITE-2018 станет участие муниципалитетов региона в экспозиции – города и районы края представят свой туристский потенциал на отдельных стендах.
Напомним, четвертый Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье на базе Дальневосточного федерального университета с 17 по 20 мая. Помимо Тихоокеанской туристской выставки в рамках ТТФ 17, 18 и 19 мая состоятся мероприятия деловой программы, объединенной с 11-ым заседанием Расширенной Туманганской Инициативы. Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.
Главной темой четвертого Тихоокеанского туристского форума заявлено развитие морского туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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