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Предприниматель "крутит педали" и успевает в будущее раньше других

Павел Девятинин, участник консалтинговой группы "Контур-21 век": В чем состоит "профессионализм предпринимателя"?

Дары Прометея

В давние времена Прометей исцелил человечество от «болезни предвидения» удивительным лекарством: «слепыми надеждами». С тех пор для нормального человека знать грядущее - противоестественно. Но есть меньшинство, различающее контуры будущего. В мире экономики его принято называть предпринимателями.

Само русское слово «пред-принимать» воссоздает образ игрока, чей фокус внимания смещен с настоящего на будущее, вперед. Очевидно, что устойчивость в этом случае достигается за счет постоянного движения. Для всякого наблюдателя рано или поздно возникает вопрос - от чего зависит успех в «игре»? Везение важно. Но есть ли что-то сверх, что можно назвать «профессионализмом» предпринимателя?

Мышление - основной ресурс предпринимателя

Да - такой «источник силы» существует. Это мышление. Совершенно особый ресурс, который позволяет привлечь, создать, придумать все остальные ресурсы. И - главное - собрать их в новую конфигурацию деятельности, которой прежде не было. В городе, в регионе или в целом мире - зависит от избранного масштаба.

Именно за счет работы на уровне мышления предприниматель «крутит педали» и успевает в будущее раньше других. Все остальное прилагается по ходу дела.

В наше время способность работать на опережение становится чем-то особенно важным. Почему? Потому что технологическая революция, которая происходит в мире, касается каждого. В ближайшие десять лет большинство ныне существующих профессий и видов деятельности радикально видоизменятся или исчезнут. Появятся новые виды деятельности. Темп изменений нарастает. Представим себе мир, где постепенно описывается в алгоритмах все или почти все. Описывается для того, чтобы дать очередное «поручение» «цифре», «умным» машинам, материалам с управляемыми свойствами. Нарастает количество разного рода устройств и - главное - эти многочисленные гаджеты взаимодействуют между собой. Человеку остаются области «сверху» (мышление) и «снизу» (там, где еще нет машин). Сильно упрощая, скажем: это мир, где обитают предприниматели и роботы.

Если вчера мышление было основой для достижения социального «максимума», то завтра оно может стать обязательным условием достижения социального «минимума».

Для примера посмотрим в сторону образовательной сферы.

Во-первых, образование перестало быть этапом жизни и стало линией жизни. Недавно один из глобальных сервисов по поиску работы отказался от обязательной графы «образование». Потому что образование перестало быть важным? Наоборот. Теперь мы занимаемся «этим» все время, и ссылка на диплом, полученный в молодости, мало говорит о подготовленности соискателя.

Во-вторых, необходимо осваивать навыки, знания, способности, которые расположены «этажом выше» науки с ее отдельными предметами. На этом условном «высоком этаже» расположены технологии мышления. «Там же» мы воспроизводим творческую готовность, открытость воображения, психическую устойчивость. Можно сказать, что лозунг «Учись учиться», хорошо известный в школах прошлого века, стал реальным требованием и развернулся во многообразии теорий и практик.

В-третьих, сегодня нередко можно услышать: «детский сад важнее университета». Первые годы жизни человека значимы всегда. Но теперь, в эпоху технологической революции, изменения роли «средней» школы и вуза, этот период становится решающе важным. Без возможности «поправить» и «догнать» потом. Основы мышления закладываются рано.

Сказанное выше об образовании - не только «отраслевой» пример глубинных трансформаций нашего времени, но и ответ на вопрос: «можно ли учиться предпринимательству?» Краткий ответ - да, можно и нужно. Если учиться мышлению. Мышление - родом из детства. Тренироваться можно и взрослым.

Регион как договоренность государства и предпринимателей

Для развития Дальнего Востока вопрос о предпринимательстве - ключевой. Именно в этом пункте мы различаем две стратегии.

Стратегия №1 - «без предпринимателя». В этом случае государство вынуждено брать на себя не только политическую инициативу и «правила игры», но и «играть в поле». Играть «силами» гос. управления. Плюс огромный набор подчиненных подсистем: гос. корпорации (которые «могут»), научные учреждения (которые «знают»), муниципалитеты (которые «должны») и так далее. Все эти подсистемы призваны стать «органами» для имитации развития. Получается плохо. Кратко говоря - государственная машина не может освоить предпринимательское мышление. И, тем не менее, продолжается подготовка и реализация огромных государственных программ по «развитию» Дальнего Востока. В сентябре прошлого года мы с коллегами проводили небольшую проектную сессию для представителей бизнеса. К нам «на огонек» заглянул руководитель подготовки одной из государственных программ всяческого социально-экономического развития. Из общения выяснилось, что в программе вообще не нашлось места для Свободного порта Владивосток. Мой вопрос на эту тему вызвал некоторое недоумение коллеги, как будто я спросил про нечто несуществующее. Смею предполагать, что это не «ошибка», а вполне себе управленческая позиция, когда самое развитие региона мыслится исключительно как работа государства. Которое «и жнец, и жрец». А предприниматели - «на сдачу». Лишь бы «население» чем-то было занято. В рамках такого видения «Свободный порт» и вообще все возможности для частного бизнеса - «мелочи» жизни. А «серьезные» вопросы решаются за счет больших инвестиций государства и его же хозяйственных инициатив. В этой же картине мира вопрос о человеческом капитале сводится к странным задачам «привлечения» и «удержания» населения на месте.

Выдающийся экономический мыслитель ХХ века Йозеф Шумпетер указывал на особую социальную роль предпринимателя, который обеспечивает инновации в экономике. Если встать на эту точку зрения, вопрос о развитии Дальнего Востока разворачивается в видение «стратегии №2».

В этом случае государство делает ставку на предпринимателя как на агента общественного развития. Который, по определению, самостоятелен и склонен обходиться без указаний правительства. Все, что может государство - это, как минимум, не мешать, а как максимум - защищать права инициативных игроков и решать инфраструктурные задачи.

Создание Свободного порта Владивосток и ряд других мер в этом случае имеют значение. Прежде всего, как признание значения предпринимательства и набор мер (полумер) для его государственной защиты.

В рамках «стратегии №2» работа по «привлечению населения» требует уточнения. Во всемирной конкуренции за «антропоток» нас особенно интересуют те, кто стремится к самостоятельной хозяйственной и коммерческой деятельности. Обратим внимание, что эту категорию потенциальных и действующих дальневосточников привлекают совсем не те вещи, которые нужны большинству населения. Для потенциальных предпринимателей интересны стабильные и сверхвыгодные правила игры, а не меры социальной защиты.

Вопрос об «удержании населения» в этом случае сменяется вопросом об участии и об участниках развития. Предприниматель, работающий на развитие Дальнего Востока, - это тот, кто видит и вписывает наши территории в свою деятельность, будучи обитателем какой угодно территории. В этом смысле, как заметил как-то экономист Юрий АВДЕЕВ, - «Тихоокеанская Россия - это вся Россия». Продолжу данную мысль: Тихоокеанская Россия - это, прежде всего, предприниматели и предприятия, связующие разные регионы нашей страны со странами Тихого Океана. Те, кто в состоянии мыслить Россию на берегах Тихого Океана. Мыслить и мыследействовать.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год. 

 

 

Теги: Девятинин Павел  Дары Прометея  Контур-21 век 


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