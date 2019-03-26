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Четверг| 28 Марта, 15:44 |
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Приморский художник создает новые специальные призы фотоконкурса LookAtVladivostok.ART
Ежегодно на церемонии проекта «Посмотри на Владивосток» авторы лучших фотографий получают специальные призы – деревянные кораблики с гравировкой и имён фотографов и логотипа проекта.
Логотип ещё в 2012 году разработал Василий Корнеев – художник, сценограф, архитектор, дизайнер Приморского государственного Музея имени В. К. Арсеньева. В этом сезоне Василий Корнеев входит в состав жюри проекта.
Призы-кораблики создаёт тоже наш земляк – художник и скульптор из приморского посёлка Кавалерово Олег Батухтин. «Когда в 2013 году мне предложили сделать специальные призы для проекта «Посмотри на Владивосток», это было интересно и остаётся интересным вот уже седьмой год. Странно, но каждый год над корабликами я работаю как в первый раз. Не люблю шаблонов. Поэтому размеры меняются немного, и технология изготовления бывает разная. Сначала делал кораблики из липы. Потом подставку стал делать из тиса. Тис - красивая порода, а на белой липе хорошо читается темный текст. И в этом году кораблики отличаются от предыдущих. Сделал их немного крупнее, поменял породу дерева, попробовав кедр. У кедра лучше проявляется текстура, он со временем темнеет и набирает силу. И ещё - убрал подставку, мне показалось, что так будет изящнее», - рассказал "Дальневосточному капиталу" Олег Батухтин.
Олег Батухтин утверждает, что причастность к проекту «Посмотри на Владивосток.АРТ» позволяет быть в гуще культурных событий: «Это просто красивый проект. Я радуюсь, что есть люди, ратующие за свой город и создающие ему хороший имидж».
31 марта на сайте www.LookAtVladivostok.ART завершается приём фотографий, сделанных во Владивостоке в 2018 году. Далее – работа жюри, которому предстоит выбрать те 159 снимков, которые будут представлены на выставке в Музее современного искусства «АртЭтаж» и опубликованы в специальном альбоме «Посмотри на Владивосток *2018». Почему именно 159 фотографий? Именно столько лет исполняется Владивостоку в этом году.
Накануне дня рождения Владивостока новый альбом будет презентован на церемонии проекта, где мы узнаем имена авторов лучших фотографий. И им будут вручены специальные призы – те самые кораблики из приморского кедра, заботливо изготовленные Олегом Батухтиным.
Организаторы проекта приглашают жителей и гостей Владивостока стать участником проекта LookAtVladivostok.ART! Для участия в конкурсе "Посмотри на Владивосток 2018" надо заполнить заявку с фотографиями на сайте www.lookatvladivostok.art. Авторы фотографий сами определяют, каким номинациям соответствуют их снимки: «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Дом моего детства», «Труженики моря», «Человек читающий». Авторы фотографий, выбранных жюри для выставки и фотоальбома, получают альбом со своими фотографиями в подарок.
Досье "Дальневосточного капитала": «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok.ART) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло шесть фотоальбомов о жизни города в 2012-2017 годах — более 9 000 книг разошлись по России и другим странам.
Конкурс инициирован Бюро творческих находок Владивостока и Музеем имени В. К. Арсеньева в 2012 году.
Журнал "Дальневосточный капитал" - традиционный партнер фотопроекта "Посмотри на Владивосток.АРТ".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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