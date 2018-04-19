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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 28 Апреля, 11:55 |
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По всему Приморью пройдут "Бессмертные полки"
Как сообщили в департаменте внутренней политики, в крупных городах и районных центрах Приморского края начали работать «горячие линии» по вопросам участия приморцев во всероссийской акции. Предварительной регистрации участников шествия не требуется, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Во Владивостоке контактная линия штаба «Бессмертного полка» работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00 по тел.: 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.
«В полку можно пройти в строю как с обычной фотографией любого размера, так и с фото на штендере», – сообщили в администрации Владивостока.
Изготовить портрет и приобрести штендер можно в различных коммерческих учреждениях города, например: в «Сервис Плюс» (улица Алеутская, 45а, строение 2, вход со стороны ул. Фонтанной, время работы: с 9.00 до 19.00, в выходные и праздничные с 10.00 до 19.00, тел.: 222-18-63), в типографиях «Max Print» (улица Светланская, 145, оф.1, остановка Авангард, ежедневно с 9.00 до 18.00, тел.: 200-25-99, 201-54-94).
В Находке транспарант с фотографией можно изготовить самостоятельно или заказать в рекламно-производственной компании «PR-Master» (улица Ленинская, 2-а, корпус 1 офис 105, с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу – с 11.00 до 16.00, телефон: 77-71-68), в компании «Реклама без границ» (улица Нахимовская, 14-а, офис 305, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, телефон: 69-65-55), рекламном агентстве «Ромашка» (улица Луначарского, 10-а, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, телефон: 75-00-33).
Координатор акции в Находке – Музейно-выставочный центр на улице Владивостокская, 6, телефоны: 698-492; 656-426.
С 23 апреля в Уссурийске начала работать «Горячая линия» по вопросам участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Звонки от уссурийцев принимают волонтеры, которые прошли специальное обучение и владеют информацией о проведении акции. Они расскажут о времени движения «Бессмертного полка» и его маршруте, дадут консультацию по оформлению штендеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. «Горячая линия» работает в будние дни с 15.00 до 17.00 по телефону 32-57-63 до 7 мая включительно. Подробности проведения акции можно также узнать по телефону 32-43-83 (в рабочее время).
Желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Артеме просят заявить о своем участии в отдел по работе с общественностью администрации городского округа по адресу: улица Кирова, 48 кабинет 109 (телефон: 4-36-54) или в Методический центр на площади Ленина в Доме культуры угольщиков.
Портрет своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны – можно изготовить самостоятельно или заказать в рекламном агентстве, оказывающем полиграфические услуги. Такие услуги предлагает «АРТС» (улица Красноармейская, 80), студия «Позитив» (улица Фрунзе, 27), рекламное агентство «Про-спект» (площадь Ленина, 3), типография «Медиа-Прим» (улица Кирова, 68).
Формирование шествий также проходит и в остальных муниципалитетах края.
Отметим, в социальных сетях также проходит онлайн-акция «Бессмертный полк». Принять участие в ней могут все желающие. Пользователи выкладывают в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук) фотографию своего родственника-ветерана с коротким описанием истории его участия в событиях ВОВ, снабжая хэш-тегом #БессмертныйполкПриморье. После прохождения ежесуточной модерации наиболее интересные фотографии и истории размещаются на сайте и в социальных сетях Администрации Приморского края, на страницах Приморской газеты, в сюжетах ОТВ-ПРИМ и на других ресурсах партнеров акции. Также на главной странице primorsky.ru будет размещен баннер, ведущий на подборку материалов по акции.
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Наши партнеры18 Апреля 2018, 17:26Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
Loading...RedTram17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
Показуха, день памяти превратился в день пропоганды, какой то карнавал в рио а не 9 мая.
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