|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Апреля, 12:00 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Японские инвестиции поставят на Платформу
Во Владивостоке презентовали Российско-японскую инвестиционную Платформу для поддержки проектов, реализуемых в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР).
Учредителями Платформы выступили Японский банк международного сотрудничества (JBIC), с российской стороны - Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) с и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). По замыслу учредителей, новый российско-японский институт развития будет содействовать установлению контактов, сделает более качественным обмен информацией. По существу, Платформа должна выступить в роли «единого окна» для японских инвесторов, обеспечивающего их взаимодействие с российскими операторами проектов, контролирующими структурами, финансовыми институтами.
По словам генерального директора инвестиционной Платформы Алексея ХАЧАЯ, Япония демонстрирует твердые намерения активизировать экономическое партнерство с Россией. В свою очередь на Дальнем Востоке предлагаются выгодные налоговые режимы и преференции в рамках ТОР и СПВ, которые могут быть интересны японскому инвестору. «Все это создает предпосылки для интенсивного развития российско-японского сотрудничества, имеющего большой потенциал», - отметил руководитель Российско-японской инвестиционной Платформы.
Представителя японской делегации, принявшие участие в мероприятии – помимо самого JBIC это Mitsui & CO, Pegas-HC, Marubeni Corporation, Hokkaido Bank, Sumitomo Corporation, MOL Ship Management, Interactive Corporation и других компаний, - также выразили надежды, что Платформа поможет многим японским предпринимателям перейти от намерений к конкретным проектам. Их поддержал заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Киеми МИЯГАВА.
По словам исполнительного директора департамента нефти и газа JBIC Ямада МАСААКИ, уже получены первые заявки от инвесторов, заинтересованных в реализации проектов в деревообрабатывающей и рыбоперерабатывающей отраслях, строительстве. Как уточнил заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Петр Шелахаев, всего прорабатывается восемь пилотных проектов.
Директор департамента международного сотрудничества администрации Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ апеллировал к уже работающим в Приморском крае проектам с участием японского капитала. По его словам, во Владивостоке через несколько дней откроется реабилитационный центр, построенный совместно с японской клиникой Хокуто (Хоккайдо) и инвестиционной компанией «Джей Джи Си Корпорэйшн». На территории края корпорацией Сумитомо построены современные деревообрабатывающие предприятия. В реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока заинтересована корпорация «Иида Груп».
Мэра Владивостока Виталий ВЕРКИЕНКО, имеющий немалый опыт работы с японским бизнесом, выразил готовность всячески помогать ближайшим соседям и друзьям в реализации проектов на территории города. «Символично, что Платформа создана в 2018 году, который объявлен годом России в Японии и Японии в России», - сказал глава краевой столицы
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Японские инвестиции поставят на Платформу
- В Приморье объединит новый лозунг - "Мир, труд, мидии!"
- Корпорация развития Дальнего Востока презентовала возможности ТОР и СПВ делегации из Китая
- Новые тренды молодёжного туризма обсудят участники ТТФ-2018 в Приморье
- По всему Приморью пройдут "Бессмертные полки"
- В Приморье возведут спортивный комплекс международного уровня
- ТОР в Приморье расширят под вьетнамский проект
- Торговый Дом товаров из КНДР откроют на территории Свободного порта Владивосток
- В Приморском крае планируется создание дальневосточной круизной линии
- Жители Владивостока переходят на легальную сдачу жилья в аренду
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.