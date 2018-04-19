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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Мэр Владивостока наводит порядок в местных традициях
Постановление главы города "О внесении в Думу города Владивостока проекта решения Думы города Владивостока «О принятии муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в Устав города Владивостока» опубликовано на сайте администрации.
По проекту главы, в Устав города Владивостока, принятый решением Думы города Владивостока от 03.03.2005 № 49, предлагается внести дополнительную статью 4(1):
«Статья 4(1). Местные традиции и природный символ города Владивостока
1. Учитывая официальные символы города Владивостока, особенности природной среды, местной традицией является проведение городского праздника «День тигра». Городской праздник «День тигра» отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября.
2. Учитывая географическое положение города Владивостока, особенности природной среды, исторические традиции по организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных морской тематике, местными традициями устанавливаются образование на территории города Владивостока резиденции Нептуна и проведение городского праздника «День Нептуна». Городской праздник «День Нептуна» отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
3. Учитывая географическое положение города Владивостока, особенности природной среды, установить природным символом города Владивостока цветок рододендрона остроконечного (Rhododendron mucronulatum).».
Ранее уже сообщалось о том, что глава Владивостока Виталий Веркеенко намерен сделать столицу Приморья родиной морского бога Нептуна, и официально зарегистрировать соответствующий бренд.
«В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Я уже дал задачу правовому управлению, и бренд "Владивосток - резиденция Нептуна" будет зарегистрирован», - отметил Виталий Веркеенко.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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Красиво, да. Резиденция самого Нептуна. С ямами и мусором на дорогах то что? Слишком мелко для внимания?
Андрей. Ну вот, еще не хватало нептуна - беса.
Последнее воскресенье июля ВСЕГДА было днем ВМФ. А за идею нептуна идеологи очень сильно пожалеют. У них случится какое-нибудь горе. Приморский край осваивали православные люди, а не язычники
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