|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Апреля, 21:03 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Правительство России расширило ТОР в Приморье
Для запуска проекта компании «ТиЭйчРус Приморский» (дочерняя структура вьетнамской корпорации «Ти-Эйч Тру Милк») по строительству молочного производства увеличена площадь ТОР «Михайловский». Соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы идем на встречу бизнесу, его запросам. Готовы расширять территории ТОР под запуск новых производств. Крупный вьетнамский инвестор в Приморском крае хочет построить молочный комбинат – мы распространяем режим территории опережающего развития на соответствующее место, где он хочет проект реализовать», – прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Инвестиционный проект предполагает строительство животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тысяч голов, в том числе 7,2 тысячи голов дойного стада. Предполагается перерабатывать более 60 тысяч тонн молока в год. Реализация инвестиционного проекта продлится до 2032 года включительно. Инвестор планирует осуществить проект в два этапа. На первом будет построен один животноводческий комплекс на 5 тысяч голов общего стада, в рамках второго этапа будут запущены еще два животноводческих комплекса на 10 тысяч голов общего стада и молочный завод. Объем инвестиций в проект, исходя из строительства 3 ферм и молокозавода, по предварительным оценкам может составить около 16 млрд руб. При этом вьетнамские бизнесмены рассчитывают наладить рынки сбыта по всему азиатско-тихоокеанскому региону. Будет создано 500 рабочих мест.
Напомним, ТОР «Михайловский» создана Постановлением Правительства РФ №878 от 21 августа 2015 года и специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. ТОР «Михайловский» представляет собой мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края. В настоящее время в ТОР «Михайловский» реализуется 11 проектов с объемом частных вложений около 63,4 млрд рублей.
Сегодня на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух», «Курилы» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
Отметим, что Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 117,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 104,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26% всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
- Правительство России расширило ТОР в Приморье
- Мэр Владивостока наводит порядок в местных традициях
- Японские инвестиции поставят на Платформу
- Приморье объединит новый лозунг - "Мир, труд, мидии!"
- Корпорация развития Дальнего Востока презентовала возможности ТОР и СПВ делегации из Китая
- В центре Владивостока началась реконструкция здания для капсульного отеля
- По всему Приморью пройдут "Бессмертные полки"
- В Приморье возведут спортивный комплекс международного уровня
- ТОР в Приморье расширят под вьетнамский проект
- Торговый Дом товаров из КНДР откроют на территории Свободного порта Владивосток
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.