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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Мая, 14:04 |
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Жители Владивостока просят установить скульптуры российских царей и императоров
Письма поступают в адрес управления градостроительства и архитектуры, все они рассматриваются и обсуждаются на заседаниях специально созданной рабочей группы. Самые удачные и подходящие идеи будут переданы проектировщикам и использованы в ходе благоустройства парка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Напомним, организовать работы по благоустройству территории Покровского парка и созданию мемориально-исторического комплекса «Покровский парк» поручил специалистам мэрии глава Владивостока Олег Гуменюк. Он подчеркнул, что парк в центре города должен стать ухоженной территорией, комфортной для жителей и гостей города, поэтому в проекте необходимо предусмотреть обновление зеленых насаждений, восстановление пешеходных дорожек, системы освещения, установку туалетов, лавочек, обустройство парковки.
Среди поступивших в администрацию города предложений горожан – сохранить все деревья и высадить новые, установить лавочки, фонари, систему видеонаблюдения. Несколько жителей предлагают восстановить уголок для шахматистов. В одном из писем содержится просьба бережно отреставрировать всю подпорную стену из природного камня вдоль Океанского проспекта, а металлическое ограждение в этом месте заменить живой изгородью из кустарника.
Также предлагают сохранить и несколько расширить детскую площадку, в одном из уголков парка обустроить небольшой японский парк, площадку для фотографирования молодоженов, разбить клумбы, обязательно установить общественный туалет.
Есть и более «радикальные» предложения: обустроить скейт-парк, создать водоемы и фонтаны, установить скульптуры российских царей и императоров. В одном из проектов содержится идея установить более 50 малых архитектурных форм, в числе которых – стилизованные уменьшенные копии известных приморских религиозных памятников и храмов с QR-кодами для виртуальных экскурсий.
«Очень важно подойти к предстоящим работам по благоустройству парка самым деликатным и бережным образом, поскольку это мемориальная зона, место с особой историей и бывшее городское кладбище, что накладывает особые условия использования территории», - рассказывает начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина.
В управлении градостроительства и архитектуры сообщили также, что специализированная организация по заказу администрации проводит разработку предмета охраны и границ охраны объектов культурного наследия, которые находятся в границах Покровского парка. Данные объекты и их границы будут согласованы с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края и учтены при разработке проектно-сметной документации благоустройства. К разработке документации планируется приступить уже в этом году.
Анастасия Котлярова (фото)
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