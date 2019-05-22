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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Мая, 17:35 |
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Снижение покупательского спроса и высокие тарифы тормозят развитие бизнеса в Приморье
Марина Шемилина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае на апрельских «Встречах Деловых Людей» представила доклад на тему: «Предпринимательская деятельность на территории Приморского края. Общие проблемы и решения». Представляем его в цифрах, говорящих сами за себя.
Согласно докладу, вклад малого и среднего бизнеса в ВРП Приморья составляет, оценочно, 40%. По этому показателю Приморский край сохраняет высокие позиции среди 9-ти регионов ДФО: на него приходится 38% выручки от всех предприятий ДФО, и порядка 33 % - работников. На территории края работают 36,5% (в 2016 году 34%) субъектов малого и среднего предпринимательства ДФО и 1,5% - Российской Федерации.
Количество индивидуальных предпринимателей в городе увеличилось более чем на одну тысячу и достигло отметки в 20,9 тысяч индивидуальных предпринимателей. Такой рост обусловлен, в том числе, и действием особых экономических режимов: Свободный порт Владивосток (СПВ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).
А среди проблем, тормозящих развитие предприятий, в 2018 году, предприниматели поставили снижение покупательского спроса на первое место - 21%, на второе - высокие тарифы - 20%.
Руководители предприятий обратили внимание на суммы обязательных отчислений во внебюджетные фонды с одного работника, которые составляет 30,2% сверх заработной платы, выдаваемой "на руки". Такой высокий процент страховых взносов становится неподъемной ношей для субъектов малого и среднего бизнеса, тормозит возможность повышения заработной платы и является одной из основных причин наличия и роста теневых зарплат, социальной незащищенности работников и увеличения риска привлечения к административной ответственности предпринимателей.
Еще одна тенденция: бизнес стали проверять чаще, а суммы штрафов увеличили. В частности, при проведении контрольно-надзорных мероприятий территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти прослеживается увеличение всех видов контрольных мероприятий, увеличение количества выданных предписаний об устранении выявленных правонарушений и увеличение сумм, предъявленных штрафов.
Выросла и общая сумма назначенных региональными контролерами административных штрафов в отношении субъектов предпринимательской деятельности с 30945 тыс. рублей в 2017 году до 37725 тыс. рублей в 2018 году (на 22%).
И вот как выглядит общая сумма всех назначенных административных штрафов в отношении субъектов предпринимательской деятельности за 2018 год:
- предъявлено административных штрафов – 2 913,0 тыс. руб. в том числе 2 846,0 тыс. руб. по ККТ, 67,0 тыс. руб. - выездные налоговые проверки;
- взыскано административных штрафов – 1 957,0 тыс. руб., в том числе 1901,0 тыс. руб. по ККТ, 56,0 тыс. руб. - выездные налоговые проверки.
Исходя из предоставленных в адрес Уполномоченного данных, контрольно- надзорные органы в ПК с учетом надзорных мероприятий органов прокуратуры в 2018 году наносили ежедневно, условно, как минимум, 108 «визитов» к предпринимателям из расчета рабочих дней в году (247), практически каждый четвертый субъект предпринимательской деятельности подвергся контрольным мероприятиям, ориентировочно в 6 из 10 «визитов» выявлены правонарушения.
При этом предприниматели продолжают активно отстаивать свои права через судебные решения. По данным Арбитражного суда Приморского края за 2018 год рассмотрено 690 (снижение на 11,3%) дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, из них по 294, а это порядка 42,6% от общего числа дел, требования предпринимателей были удовлетворены, данный процент выше, чем за предыдущий период (37,5% от общего числа дел).
И здесь необходимо сделать важный акцент – снижение «качества» принимаемых НПА на различных уровнях управления. При этом отмечается рост суммы назначенных штрафов по рассматриваемым делам об административных правонарушениях в отношении субъектов предпринимательской деятельности, так общая сумма составила более 22,3 млн. рублей (2017- 20,2 млн. рублей).
Несмотря на все сложности работы, деловая активность во Владивостоке выросла на 6,1% (по данным Приморскстата), по сравнению с 2017 годом .
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
Автор фото - Владимир Гришин
Журнал "Дальневосточный капитал".
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То что происходит в приморье с малым бизнесом можно назвать возвращением в 70 года прошлого века. Сегодня в городе можно возрождать барахолку и она будет работать т. к. уровень администрирования не поддается пределу и уходит в бесконечность. Такого представить было трудно в 90 года. Поэтому скоро можно будет закрываться малому бизнесу и торговать из под полы на барахолке. Но самое интересное что проверяют розницу в малом бизнесе т. к. они не прячутся и работают открыто. А откуда поступает в розницу товары-это ТАБУ для сегодняшней власти. И пока не поймают очередного "Корейко" c комнатой денег или он не начнет разбрасывать $ на открытие очередного Мардан-Паласа, ничего не изменится. Власть уже нашла крайних в проблемах в производстве-это малый бизнес. Поэтому и давят как тараканов своих чтобы чужие боялись. А все надо делать наоборот-поставить тотальный контроль на границе и оптовых площадках и дать полную свободу своему малому бизнесу освободив его от всего и вся. ВОТ ПОСЛЕ ЭТОГО НАША ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАЧНЕТ РАСТИ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
Оптовые рынкиплощадки ломятся от оптовых партий товаров легкой промышленности по всей России. Там нет ни одного подтверждающего документа т. е. весь товар поступает по серым схемам обогащая коррупционных чиновников и набивая им комнаты денег. Росфинмониторинг признал что ежедневные переводы с районов прилегающих к рынкам Садовод, ТЦ Москва и пр. =более 30 молрд. руб. Все переводы эти в ближнее зарубежье т. е. Киргизия=Таджикистан-т. д. Зачем тогда России нужен договор о торговле стран ЕВРАЗЕС если эти страны завалили Россию товарами и по сути зарабатывают на этом договоре. А наша власть делая вид что ничего не происходит убивает свой малый бизнес администрированием. По сути сегодня в России происходит грандиозный обман в сфере производства товаров легкой промышленности-Власть врет что вина лежит на малом бизнесе одновременно зарабатывая себе "очки" политического влияния в странах ближнего зарубежья Китая и Турции, смотря "сквозь пальцы" на шалости ихнего бизнеса на своей территории.
Сегодня почти на половине территории России Дальневосточном Федеральном округе-БурятияЗабайк. кр. ЯкутияАмурск. обл. Хаб. кр. Прим. кр. Сахал. обл. Магад. обл. Чукотск. окр. Камчат. кр. Еврейск. авт. обл. -осталось 6 млн. 900 тыс. человек и это только по прописке т. е. официально. Реально людей еще меньше т. к. много молодого здорового населения находится постоянно на заработках за границе или на временном ПМЖ на Западе России. Мы говорим Кремлю-Вы ЧТО ДЕЛАЕТЕ?Это же численность половины Москвы!Еще 5-10 лет и здесь останутся одни военные с пограничниками полиция судьи да вымирающие в 60 лет не достигшие пенсии будущие пенсионеры. Надо все ставить "c головы на ноги" и человеческий фактор на Дальнем Востоке ставить превыше всех законов и актов а потом уже разбираться с этими законами и подстраивать их под местное население а не наоборот.
Пример-отсутствие настоящего рыбного рынка с малыми формами добычи в самом морском городе-Владивостоке. На эту уже сказал губернатор Хаб. кр. Фургал когда купил в Москве рыбу дешевле чем в Хабаровске. Это касается и пошлин на японские машины для жителей ДФО и цены на электричество и обязаловку по кассам для малого самообеспечивающего себя бизнеса т. е. тех кто работает на продукты своей семьи, это налог УСН и прочие не налоговые платежи. Для 6 млн. человек можно было пойти КРЕМЛЮ на налоговые уступки жителям этих краев. Хотя бы на срок пока численность населения не начнет стабилизироваться ростом. Но власть в Москве упорно как "баран в стаде" ведет линию на уничтожение населения Дальнего Востока предлагая "пирожные" в виде бесплатного гектара, в то время когда у местного народа нет хлеба.
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