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В Приморье пройдет межотраслевая ярмарка вакансий

Вниманию жителей Приморья представят широкий спектр вакансий в самых разных отраслях экономики

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с КГБУ «Приморский центр занятости населения» проведут крупную межотраслевую ярмарку вакансий в Уссурийске. Мероприятие пройдёт 29 мая с 10.00 до 12.00 в Молодёжном центре культуры и досуга «Горизонт» по адресу г. Уссурийск, ул. Ленина, д.80.

Ярмарки вакансий в Уссурийске проводятся регулярно и собирают ведущих работодателей региона. В этом году о возможностях для трудоустройства соискателям расскажут представители ООО "ССК "Звезда", ООО "Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ", ПАО АКБ "Приморье", ООО "РУСАГРО-Приморье", АО "ПримАгро", АО "Южморрыбфлот", Уссурийского локомотиворемонтного завода. Вниманию жителей Приморья представят широкий спектр вакансий в самых разных отраслях экономики: агропромышленном и банковском секторах, судостроительной промышленности, торговле, железнодорожном транспорте, страховании и сфере коммунальных услуг. Среди участников  – резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

«Наша компания реализует амбициозный проект в ТОР «Михайловский», - рассказала Анастасия Сумарокова, специалист по подбору и адаптации персонала ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ». - Он включает в себя строительство свинокомплексов, элеватора и комплекса производства комбикормов, мясоперерабатывающего предприятия и сопутствующих объектов.  Участие в ярмарках вакансий, организованных АРЧК ДВ совместно с региональными Центрами занятости населения, помогает нам представить соискателям проекты компании, познакомиться с потенциальными сотрудниками и собрать отклики для дальнейшей работы».

Досье "Дальневосточного капитала": Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает всестороннюю поддержку крупнейшим предприятиям ДФО для привлечения необходимых специалистов, в том числе размещает актуальные вакансии на электронных площадках, проводит первичный отбор соискателей, формирует пул потенциально интересных кандидатов и регулярно проводит ярмарки вакансий, на которых граждане могут получить максимально полную информацию о положении на рынке труда, актуальных вакансиях, работодателях и государственных услугах в сфере занятости населения. Вакансии дальневосточных компаний размещены на портале Работа на Дальнем Востоке. Сейчас на нем представлены более 4000 вакансий от специалистов до руководителей крупных организаций. Кроме того, следить за новостями на рынке труда макрорегиона можно в официальных сообществах в социальных сетях с одноименным названием. 

Ярмарка вакансий предприятий Приморского края пройдет в Уссурийске в среду 29 мая в здании Молодёжного центра культуры и досуга «Горизонт» по адресу г. Уссурийск, ул. Ленина, д.80. Время проведения ярмарки вакансий - с 10:00 до 12:00.

Организаторы ярмарки: КГБУ «Приморский центр занятости населения» г. Уссурийск и АНО «АРЧК ДВ». Для получения дополнительной информации и отправки своего резюме просьба писать на адрес CV@HCFE.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: арчк дв  кадры  вакансии 


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