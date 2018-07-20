|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Июля, 17:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, вылов крабов по сравнению с прошлым годом увеличился на 3 тысячи тонн.
«Приморские рыбаки добыли 15,5 тысяч тонн крабов, освоив более половины выделенных квот. Почти на 700 тонн увеличился вылов креветки – до 2 тысяч тонн, квоты освоены на 65%», – сообщили в ведомстве.
Вице-губернатор края Валентин Дубинин подчеркнул, между предприятиями Приморья в 2017 году распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот, что позволило увеличить их добычу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Напомним, один из главных вопросов, который обсуждался главой Приморья Андреем Тарасенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 4 июля, касался проведения крабовых аукционов. Руководитель края считает, что изменения принципов распределения крабовых квот негативно скажется на всей рыболовецкой отрасли.
- Рыбакам Дальнего Востока рассчитали квоты на 15 лет
- В Приморье выставлены на продажу помещения на островах Русском и Попова
- Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Более 300 тысяч иностранных гостей посетили Приморье с начала года
- Кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости проведут в Приморье
- Золотодобывающее предприятие запустит в Приморье резидент Свободного порта Владивосток
- Приморские рыбаки увеличили вылов кальмара почти в два раза
- Достижения резидентов технопарка "Русский" будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.