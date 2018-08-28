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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 21:53 |
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Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов
Оплата возможна во всех каналах приема, в т.ч. через мобильное приложение, Интернет-банк Сбербанк Онлайн, филиалы банка и устройства самообслуживания.
Сбербанк и Федеральная таможенная служба (ФТС России) реализовали возможность оплаты таможенных штрафов через мобильное приложение, Интернет-банк Сбербанк Онлайн, а также устройства самообслуживания Сбербанка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Для запуска оплаты через онлайн-сервисы и устройства самообслуживания Сбербанка был настроен автоматический обмен данными о начисленных штрафах посредством Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Найти и оплатить штраф можно с помощью сканирования штрих-кода с квитанции таможенного органа или с помощью уникального идентификатора начисления (УИН). В обоих случаях система автоматически подгружает все необходимые реквизиты платежа и сумму штрафа.
После оплаты штрафа данные об этом факте незамедлительно поступают в ГИС ГМП: клиент Сбербанка может легко проверить, что его штраф зачтен, а ФТС России – получить информацию о погашении. Партнерство Сбербанка и ФТС России позволило предоставлять клиентам новое качество сервиса. Платежи, традиционно совершаемые в отделении Сбербанка, теперь очень просто осуществлять самостоятельно в Интернет-банке Сбербанк Онлайн или в устройстве самообслуживания.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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