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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке на ВЭФ презентуют научный центр клонирования мамонтов
Северо-Восточный федеральный университет (CВФУ) представит на четвертом Восточном экономическом форуме инвестиционный проект создания научного центра палеогенетики, который будет заниматься вопросами клонирования мамонтов и изучением генетической истории народов Северо-Востока России, сообщает пресс-служба региона.
По словам и.о. ректора федерального университета Евгении Михайловой, на базе вуза планируется создать научный центр мирового уровня по палеогенетике. Идею формирования новой научной площадки поддержало руководство республики Саха (Якутия). Создание центра позволит проводить палеогеномные исследования живых организмов, включая человека, населявших и населяющих экосистемы Северо-Востока Евразии. Ученые центра будут проводить поиск и изучение целых жизнеспособных клеток в остатках хорошо сохранившихся древних животных благодаря вечной мерзлоте для проведения попыток клонирования вымерших организмов, в том числе мамонтов. Ориентировочная стоимость проекта составляет порядка 400 млн рублей.
На территории Якутии было найдено более 80% уникальных находок плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями, сообщается на сайте Минвостокразвития России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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