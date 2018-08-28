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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 21:53 |
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В Приморье выбирают лучший многофункциональный центр
В Приморье проходит конкурс на лучший многофункциональный центр «Мои документы». Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший муниципальный МФЦ» и «Лучший специалист муниципального МФЦ».
«В каждой из номинаций есть разделение на крупные и средние МФЦ – где работает более восьми окон обслуживания, а также малые МФЦ – менее восьми окон. Ежегодно этот конкурс проводится для повышения статуса профессии сотрудников многофункциональных центров и для мотивации уже действующих сотрудников», – отметили в ведомстве.
На сегодняшний день в номинации «Лучший МФЦ» поданы заявки от 13 учреждений из ЗАТО Фокино, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Надеждинского, Кировского, Партизанского, Анучинского, Тернейского, Черниговского, Чугуевского и Яковлевского районов.
«Выбирая лучший многофункциональный центр, мы в первую очередь обращаем внимание на его эффективность, умение работать с гражданами, оперативность и профессионализм. То же самое касается и сотрудников учреждений – обращаем внимание на наличие положительных отзывов об их работе, организации трудового дня и количестве оказанных услуг», – пояснили в департаменте.
Представители конкурсной комиссии подчеркнули, что на данный момент подводятся итоги конкурса, победителей объявят в ближайшее время.
Отметим, многофункциональные центры в Приморье бьют рекорды по посещаемости. За первые шесть месяцев 2018 года их сотрудники по всему краю оказали более 2 миллионов услуг, что в два раза превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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