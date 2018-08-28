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Жителей Приморья просят помочь пострадавшим от наводнения
Пунктами сбора традиционно станут филиалы и отделения Приморского центра социального обслуживания населения.
Сбор гуманитарной помощи объявлен в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены.
«Возможно передать в дар постельное белье, обувь и одежду – как новую, так и б/у в хорошем состоянии», – уточняют в ведомстве.
Всех, кто желает оказать посильную поддержку пострадавшим от наводнения землякам, ждут по адресам ПЦСОН, которые можно найти на сайте учреждения. Адреса и телефоны филиалов можно уточнить по социальному телефону: 8 (423) 2 604-314.
Андрей Тарасенко также призвал социально ответственный бизнес, благотворительные организации, неравнодушных приморцев поддержать земляков.
Одним из первых откликнулось Приморское региональное отделение партии «Единая Россия». В местных отделениях партии принимают бутилированную воду, продукты питания долгого хранения и одежду. Точки по приему помощи находятся по следующим адресам: Уссурийск, улица Некрасова, 66, кабинет 120; Михайловский район, село Михайловка, улица Красноармейская, 16; Октябрьский, село Покровка, улица Советов, 76. Контактный телефон: 8 (423) 222-89-20.
Также открыт сбор финансовой помощи для пострадавших от наводнения. Реквизиты для перечисления денежных средств:
Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 2540012420/254001001
ОГРН 1032500000170
Р/с 40703810900000389401
ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
БИК 040507795
к/с 30101810800000000795
Назначение платежа: Пожертвование для пострадавших от наводнения.
Напомним, материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда Администрации края. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Тарасенко. По поручению руководителя края главы муниципалитетов должны отработать с комиссиями по оценке ущерба и представить все документы в течение недели – к понедельнику, 3 сентября.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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