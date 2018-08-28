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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Стали известны премьеры культурной программы ВЭФ-2018 во Владивостоке
Гостей и участников IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября, наряду с деловым графиком ожидает насыщенная культурная и экскурсионная программа.
«Восточный экономический форум – это площадка не только для налаживания сотрудничества и решения деловых вопросов, но и для культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году в культурную программу ВЭФ включено множество интересных событий, и мы надеемся, что у гостей и участников Форума останутся самые лучшие впечатления от участия в нем», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
В рамках культурной программы ВЭФ-2018 впервые состоится интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?», в которой смогут принять участие гости Форума. Ведущими игры выступят знаток клуба, двукратный обладатель награды «Хрустальная сова» Михаил Скипский и известный российский актер и сценарист Андрей Максимков.
Гости и участники Форума смогут посетить ведущие музеи Владивостока – Приморскую государственную картинную галерею, Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева, Музей города, Музей Тихоокеанского флота, галерею современного искусства «Артэтаж» и др.
Специально к ВЭФ-2018 во Владивостоке приурочено проведение уникальных временных экспозиций. В частности, в рамках Форума откроется выставка «Карта России. Вехи истории» из собрания Музеев Московского Кремля, на которой особый акцент будет сделан на том, что Россия – самое большое государство в мире. Это первый совместный проект музея-заповедника «Московский Кремль» и Приморского музея Арсеньева. Более 80 предметов выставки расскажут об основных этапах формирования территории Российского государства, многие из них будут впервые показаны вне стен Московского Кремля. Среди редких экспонатов – вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II, а также пасхальное яйцо «Транссибирская магистраль» работы Карла Фаберже.
Кроме того, у гостей и участников ВЭФ будет возможность увидеть произведения Карла Брюллова и его учеников на выставке «Великий Карл» из собрания Государственного Русского музея. Выставка «Точки пересечения» познакомит посетителей с работами современных московских художников. Кемеровская область, которая в этом году является гостем ВЭФ, представит арт-галерею «Кузбасс» с произведениями искусства на основе технологии «живых полотен».
Концертно-театральная часть культурной программы ВЭФ-2018 включает в себя выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, показ оперы «Царская невеста» и балета «Спящая красавица» на площадке Приморской сцены Мариинского театра, а также концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра при участии солистов из КНР, Японии, Кореи и России.
В рамках ВЭФ-2018 киностудия «Союзмультфильм» организует предпремьерный показ полнометражного кукольного мультфильма «Гофманиада». Это уникальный проект в новейшей истории российской анимации, работа над которым началась более 15 лет назад.
12–16 сентября на Спортивной набережной Владивостока для жителей и гостей города пройдет фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока», где выступят ведущие творческие коллективы регионов Дальнего Востока России.
Одним из ключевых событий культурной программы Форума станет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности регионов Дальнего Востока. С 11 по 13 сентября выставка будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днем», в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан.
15–16 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.
Более подробно с культурной программой Форума можно познакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programme/cultural/
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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