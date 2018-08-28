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В Приморье построен первый моторный катамаран для экспорта в Республику Корея
Приморская верфь – компания «Композитное кораблестроение» – представила первый моторный катамаран для экспорта в Республику Корея, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Верфь «Композитное кораблестроение» с 2000 года производит в Приморье катамараны различного класса с корпусами из композитных материалов и является резидентом Свободного порта Владивосток.
Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, в январе этого года компания заключила два экспортных контракта на поставку катамаранов проекта Pacifico Adventure 99 с Великобританией и двух Pacifico Сruise – в Республику Корея.
По информации департамента промышленности Приморского края, многокорпусный 12-метровый катер Pacifico Cruise 120 будет эксплуатироваться в Пусане. Это первое судно линейки, которое отправится в Южную Корею по заказу IGE Yachts – официального дистрибьютора судов Pacifico в РК.
Катер предназначен для дневных выходов в прибрежные акватории.
«Яхта оснащена двумя подвесными моторами и развивает скорость до 15 узлов при полной загрузке. Для идеального дневного выхода, кроме просторного салона, вместительного кокпита и носовой части палубы, катамаран оборудован открытой площадкой на верхней палубе», – уточнили на предприятии.
Отметим, что в июне компания представляла еще одну модуль нового судна – катамаран Pacifico Adventure 99.
«Композитное кораблестроение» представляло свою продукцию на первом Международном дальневосточном морском салоне, который состоялся в Приморье 26-28 июля.
Фотографии предоставлены департаментом промышленности Приморского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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