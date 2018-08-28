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27 Сентября 2018, 09:30 | Регион сегодня |

Новый врио губернатора Приморья рассчитывает на "желание населения жить лучше"

Глава государства принял заявление об отставке врио Губернатора Андрея Тарасенко по собственному желанию и назначил на его место Олега Кожемяко

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об исполняющем обязанности Губернатора Приморского края» в среду, 26 сентября. Им стал Олег Кожемяко, занимавший должность главы Сахалинской области. 

В Указе значится, что глава государства принял заявление об отставке врио Губернатора Андрея Тарасенко по собственному желанию и назначил на его место Олега Кожемяко. 

В ходе встречи с Президентом глава Сахалина высказал желание принять участие в выборах Губернатора Приморского края, подчеркнув, что готов работать на благо развития региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья

«Понимая экономическую составляющую, имея определенный опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с Вами, в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края – с тем чтобы оправдать и ожидания жителей, и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком. Это, безусловно, и выполнение указов, которые затрагивают все сферы деятельности. Здесь, конечно, потребуется совместная работа: и органов федеральной власти, безусловно, и ваша поддержка, и само желание населения жить лучше, перемен к лучшему. Поэтому хотел бы с Вами согласовать такие решения», – обратился он к Владимиру Путину.

Глава государства поддержал это предложение.

«Что ж, если Вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы... Безусловно, Приморье – это больший объем работы, без всяких сомнений, это очень перспективный, стратегически важный для России регион, Приморский край. Разумеется, там еще очень много проблем, на которые мы должны обратить особое внимание, имея в виду значимость этой территории. Я не возражаю, пожалуйста. Но только есть одно обстоятельство, которое мы с Вами должны учитывать: месяца через два выборы должны быть», – подчеркнул Президент.

Досье "Дальневосточного капитала": Олег Николаевич Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края.

В 1992 году окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «экономика торговли», в 2008 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «национальная экономика». Кандидат экономических наук. 

Свою трудовую деятельность начал в 1981 году в качестве рабочего Приморской ГРЭС в Лучегорске. Проходил в крае военную службу, проработал на различных предприятиях Приморья вплоть до 2002 года.

В 2002 году стал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Приморского края.

С 2005 года занимал должность Губернатора Корякского автономного округа, с 2007 года – помощника руководителя Администрации Президента РФ, с 2008 по 2015 годы – Губернатора Амурской области, с 2015 года по 26 сентября 2018 года – Губернатора Сахалинской области.

Имеет многочисленные государственные награды, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV, III степени, Почетная грамота и Благодарность Президента Российской Федерации.

Женат, воспитывает троих детей.

 Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: тарасенко  выборы  Кожемяко  Путин 


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