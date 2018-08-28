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27 Сентября 2018, 18:00 | Регион сегодня |

В столице Приморья поставлен рекорд на "Улице Дальнего Востока"

Во Владивостоке на выставке в рамках IV Восточного экономического форума побывали около 70 тысяч человек

За шесть дней выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках IV Восточного экономического форума посетили около 70 тысяч человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Торжественное открытие состоялось 11 сентября с демонстрации показа клипа «Улицы Дальнего Востока», слова песни для которого написали сами жители Дальневосточного федерального округа. В ходе церемонии демонстрационный полет совершили самолёты четвертого поколения Су-35С, выполнив в небе над островом несколько сложных маневров.

Все девять субъектов Дальнего Востока России представили на выставке свои экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические особенности и красоту природы.

«Дальний Восток – огромная территория. Когда человек приехал сюда на форум, пожалуй, нет другой возможности наглядно познакомить его со всеми дальневосточными регионами, показать их природу, культуру, экономику. Задача выставки - вызвать интерес к Дальнему Востоку», – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Каждый дальневосточный регион – уникальный и самобытный. Задача выставки, показать, как отличается каждая территория от других. Мало кто из гостей форума был во всех дальневосточных регионах. «Улица Дальнего Востока» позволяет сделать почти невозможное: за короткое время получить представление о трети нашей страны, сделать Дальний Восток ближе», – считает Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Каждый участвовавший в выставке регион представил свои особенности и перспективные проекты. Экспозиция Амурской области была оформлена в виде data-центра, а рядом был залит каток с искусственным льдом. Посетителям Сахалинской области предлагали помечтать о поездке на скоростном поезде с острова на материк. Якутский павильон «Сокровищница вечной мерзлоты» представлен алмазами, морозами, северным сиянием. Чукотка представила экспозицию «Мир настоящих людей», где можно было ознакомиться с традиционным бытом местного населения. Хабаровский край построил павильон в виде самолета, идущего на взлет. Внутри павильона разместилась интерактивная инсталляция «Окно в Хабаровский край», с помощью которой можно было узнать о «точках роста» региона и туристических маршрутах. Приморский край презентовал уже существующие проекты и производства, перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры. «Создавая в Приморье» - стало темой экспозиции региона. Одной из самых красочных стала экспозиция Камчатки, представленная в виде икры – четырех круглых оранжевых павильонов. Магаданская область сделала акцент на добыче полезных ископаемых. Гости павильона могли увидеть выставку золотых самородков и ощутить себя старателем на добыче золота. А в павильоне Еврейской автономной области - почитать цитаты из священных текстов, философских трактатов, притч и высказываний известных деятелей; концептуальная идея оформления павильона ЕАО в этом году – еврейская мудрость, прошедшая через века.

Многие регионы применяли в своих павильонах погружение в виртуальную среду. Участники из Магадана предлагали посетителям «опуститься» на морское дно, а гости павильона Республики Саха могли сыграть в игру «По следам мамонта», в форме головы которого и был выполнен главный зал. Гостей выставки впечатлил павильон Камчатского края, выполненный в виде икринок лосося.

Специальным гостем выставки стала Кемеровская область. Региона представил павильон в виде годы, символизировавшей богатства края. Внутри павильона создавалось ощущение полного погружения в тематическую зону. Например, в зоне, представляющей туристический кластер Шерегеш, была создана имитация зимы - шёл снег, и ощущалась низкая температура воздуха.

С развернутыми экспозициями в сферах экологии, высоких технологий, инноваций, рыбодобычи, спорта выступили федеральные министерства и ведомства. Оценить свою физическую форму и сдать нормативы ГТО гостям предлагали на площадке Минспорта России. А ещё посетители могли зайти на борт новейшего гражданского вертолета Ка-62, который разработан компанией «Вертолеты России» на авиазаводе в Арсеньеве. Особый акцент выставки в этом году сделали на сохранении уникальной экологии ДФО. Природу каждого субъекта, заповедные зоны представили на выставке в панорамном 3D-кинотеатре, информационных видеороликах и стендах. Также на выставке сотрудники дальневосточных заповедников и национальных парков предлагали всем желающим подобрать и забронировать туристические туры.

На выставке разместился «Рыбный рынок», где представители крупнейших дальневосточных компаний представили свою продукцию, провели мастер-классы по приготовлению краба, гребешка и других изысканных блюд из дальневосточных морепродуктов. В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами.

В павильоне высоких технологий были представлены пилотные проекты Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), созданного при участии Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), Роснано и РВК. Это, в частности, разработанные компанией BMPower уникальные водородные топливные элементы для дронов и роботизированной техники, интеллектуальная модульная система обеспечения промышленной безопасности (разработчик - компания Visitech), платформа VR-обучения компании «Виар трейдинг системс». Эти и ряд других проектов будут поддержаны Дальневосточным технофондом.

Также выставка стала площадкой для презентации проектов молодых предпринимателей и автором стартапов. Для этого был открыт специальный павильон «Техносреда – молодежные проекты».

«Это твердая четверка с плюсом. Но в будущем году мы повторяться не будем. Для будущего года надо будет придумать что-то новое, потому что повторение неинтересно», – сказал Юрий Трутнев, подводя итоги работы четвертой выставки.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Улица Дальнего Востока  ВЭФ 


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