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Жителям Приморья предлагают зарабатывать по 1,7 млн рублей в год на лимоннике
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представило разработанные совместно с Приморской государственной сельскохозяйственной академией методические рекомендации по выращиванию и организации рынка сбыта лимонника китайского на Дальнем Востоке. Рекомендации будут полезны получателям «дальневосточных гектаров» и начинающим предпринимателям Приморья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Рекомендации представляют собой подробнейшую инструкцию по выращиванию лимонника китайского, являются уникальным на сегодняшний день материалом, адаптированным к условиям юга Дальнего Востока. В ближайшее время планируется разместить возможные каналы сбыта произведенной продукции.
Лимонник китайский, «рубин Дальнего Востока», - растение, которое применяется в лекарственных, эфиромасличных, пищевых и декоративных целях. «Плантация лимонника не требует больших затрат на входе, в процессе эксплуатации затраты минимальны. С одного гектара земли при сборе сушеной ягоды можно получить 900 тысяч рублей, а с выпуска косточек и экстракта сока лимонника, соответственно, - более 1,7 млн рублей. Лимонник может стать прекрасным дополнением ягодного цикла, так как его готовность – сентябрь», - рассказала руководитель центра методологии Агентства Мария Полякова.
«Рынок продукции из лимонника китайского находится в недостаточно организованном состоянии на Дальнем Востоке. Основная причина – преобладание локальной первичной переработки без должного контроля производственных и санитарных условий», - прокомментировал Генеральный директор ООО «Лесные продукты» г. Хабаровска Евгений Хрустов. «Эту проблему можно решить кооперацией крупного производителя и нескольких заготовителей или производителей ягод лимонника. Мы готовы показать, как совместная работа с сырьем и выпуск экстракта для последующей промышленной переработки пищевыми и фармацевтическими компаниями позволяет давать более высокий и стабильный результат для всех участников цепочки».
Следуя пожеланиям граждан, помимо рассчитанной экономики и расписанной технологии по выращиванию и заготовке, Агентство разместило также контакты экспертов, которые уже занимаются этой культурой и смогут ответить на возникающие вопросы.
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