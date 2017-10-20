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China Railway Group Limited предложила новые варианты финансирования МТК "Приморье-1,2"
Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев провел рабочую встречу с делегацией China Railway Group Limited. Стороны обсудили вопросы совместного развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».
Администрация края ведет переговоры с потенциальными партнерами в этом направлении.
По словам Василия Усольцева, сегодня Приморье уже занимается реализацией проекта.
«Ведем работы по дороге Владивосток–Находка–Порт Восточный. Сейчас в активной фазе находится этап строительства, который завершим в 2020 году, – это участок до 43 километра, подход к Большому Камню. Строим за счет федерации, следующие этапы готовы обсуждать с инвесторами», – подчеркнул он.
Первый вице-губернатор отметил, что именно вопрос финансирования дальнейшей реализации проекта является темой для переговоров с иностранным бизнесом.
«Это вопрос обсуждается долго. Мы понимаем, что есть определенные проблемы в реализации такого крупного проекта с использованием иностранных инвестиций. Ведь всегда возникает необходимость предоставления государственной гарантии банкам, кредитующим компании. Есть четкая позиция, сформулированная Администрацией Приморского края, – о возможности замены такого рода гарантии концессионными соглашениями или договорами государственно-частного партнерства», – обозначил он.
На этот раз свой интерес к совместной реализации проекта проявила крупнейшая в мире строительная компания China Railway Group Limited.
«Мы государственное предприятие при комитете по контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР. В этом году в списке самых крупных подрядчиков занимаем второе место. Реализуем проекты по всему миру, в более чем 80 странах. Несмотря на название, строим не только железные дороги, они составляют только 30% нашей деятельности, но также автодороги, метро, тоннели, аэропорты и другие объекты. Предоставляем все услуги, включая проектирование, строительно-монтажные работы, эксплуатацию. Мы построили в Китае уже более 90 тысяч километров железных дорог, более 100 тысяч километров автодорог, в том числе 16 тысяч высокоскоростных», – сообщил директор департамента зарубежных проектов и помощник генерального China Railway Group Limited Лян Эньгуан.
Он подчеркнул, что компания заинтересована в расширении сотрудничества с Россией, один из рассматриваемых перспективных проектов – приморские МТК.
«Китай и Россия – близкие друзья. Уверен, есть много направлений для сотрудничества. Участвуем почти во всех проектах международных транспортных коридоров, например, между Китаем и Лаосом, Пакистаном. Мы хотим развивать и Дальний Восток, нам очень интересен проект “Приморье-1” и “Приморье-2”. Считаем также, что автодорога из Владивостока до Находки – срочный проект. Готовы подписать меморандум с Администрацией края и приступить к работе», – заявил директор департамента зарубежных проектов China Railway Group Limited.
Лян Эньгуан добавил, что с 2014 года представляемая им компания участвует в строительстве и эксплуатации объектов по принципу государственно-частного партнерства.
«Реализовали по данной модели уже 77 проектов, в том числе 11 – по строительству автодорог, инвестировав в общей сложности 54 миллиарда долларов», – отметил он.
Специальный представитель по международному сотрудничеству рабочей группы по Сибири и Дальнему Востоку Китайского банка развития И Чунь в свою очередь предложил руководству Приморья свои услуги.
«Есть две модели: прямой кредит или трансфер кредита. Первая требует больше времени, плюс нужна гарантия от российского банка. Второй вариант предполагает выдачу кредита крупному российскому банку, как, например, ВТБ, Сбербанк или Внешэкономбанк. Тут гарантия не требуется. Таких кредитов на 12,9 миллиардов юаней уже дали. Наш банк уделяет большое внимание развитию Дальнего Востока. Считаем важным сотрудничество с Правительством и предприятиями России», – подчеркнул И Чунь.
Участвовать в реализации в Приморье проекта международных транспортных коридоров намерен еще один участник делегации, специализирующийся на ГЧП.
«Мы инжиниринговая компания, занимаемся проектированием, техническим сопровождением инвестиционных проектов. Мы реализовали почти все ГЧП-проекты в России. Активно поддерживаем ГЧП-практики в стране. Мы аккредитованы при всех крупных российских банках. Если говорить о проектах МТК, видим спрос с точки зрения географии, технического состояния коридоров», – обозначил региональный директор по транспортной инфраструктуре/водным ресурсам в России и Восточной Европе компании АИКОМ Владимир Аветисян.
Василий Усольцев подчеркнул, что озвученные в ходе встречи предложения будут самым внимательным образом изучены.
«У вас большой опыт работы в этой отрасли, если будет получаться, с удовольствием привлечем ваших специалистов. Я подробно доложу врио Губернатора Приморского края о вариантах финансирования проекта МТК. Мы проведем соответствующие консультации с банками, и предлагаем следующий этап переговоров после изучения всех деталей. Нужно шаг за шагом очередную ступень в реализации проекта брать», – призвал членов делегации первый заместитель главы региона.
Досье "Дальневосточного капитала": Международный транспортный коридор «Приморье-1» является составной частью коридора Суйфэньхэ (порты Приморья – Харбин – Транссиб). Транспортную инфраструктуру МТК «Приморье-1» составляют пункты пропуска через государственную границу РФ (автомобильный «Пограничный», железнодорожный «Пограничный»), автомобильные дороги (Уссурийск–Пограничный–Госграница, от Уссурийска (км 658) до дороги федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск–Владивосток (км 733) и Владивосток–Находка –Порт Восточный), железнодорожную инфраструктуру и портовую (морские порты: Владивосток, Находка, Восточный). Международный транспортный коридор «Приморье-2» – Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – Краскино – порты (Зарубино/Посьет) – далее морские линии – является сегментом Туманганского коридора. Транспортную инфраструктуру МТК «Приморье-2» составляют пункты пропуска через госграницу РФ (автомобильный «Краскино», железнодорожный «Махалино»), автомобильные дороги (Раздольное–Хасан–Зарубино, Раздольное–Хасан), железнодорожную инфраструктуру и портовую (Зарубино).
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