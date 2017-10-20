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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Октября, 21:04 |
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Успешные бизнесмены со всей России поделятся опытом с приморскими предпринимателями
III Форум молодых предпринимателей «РОСТ» пройдет 3 и 4 ноября во Владивостоке, объединив более тысячи владельцев малого и среднего бизнеса со всего Дальнего Востока. Участники мероприятия смогут пообщаться с руководителями крупнейших компаний, таких как «Гипрогор», Skyeng и Tickets Cloud.
Как сообщают организаторы форума, участники узнают истории побед и поражений лучших стартаперов страны, получат знания об эффективной организации бизнес-процессов, смогут найти новых партнеров и клиентов на специальной сессии по нетворкингу, посетить выставку предпринимательских кейсов, франшиз и виртуальной реальности.
«Мне есть, что сказать местной аудитории. Я искренне считаю, что Дальний Восток – лучшее место для развития бизнеса в России. Почему? Расскажу об этом в рамках моей секции 4 ноября. Суть выступления – раскрыть уникальный потенциал региона и четко аргументировать его выгодное положение для предпринимательской среды в целом», – сказал генеральный директор ОАО «Гипрогор» Михаил Грудинин.
Михаил возглавляет ОАО «Гипрогор» уже 17 лет. За это время ему удалось вывести институт из состояния банкротства в 2000 году на лидирующие позиции в стране. Последние восемь лет подряд «Гипрогор» – лучший градостроительный институт России. Именно ему принадлежат проекты Саммита АТЭС на острове Русский, Олимпийских объектов в Сочи, схемы территориального планирования Абхазии, Южной Осетии и Крыма.
«Я присоединился к команде Skyeng в январе 2014 года. С 2008 по 2014 годы руководил международным развитием компании Яндекс, куда пришел с поста директора по маркетингу компании “Новотелеком” – новосибирского лидера рынка связи. Благодаря Skyeng за пять лет мы провели более одного миллиона онлайн-уроков английского языка. Сегодня оборот школы приближается к одному миллиарду рублей в год – это самый большой по выручке EdTech проект в России», – рассказывает управляющий партнер онлайн-школы Skyeng Александр Ларьяновский.
Создатель еще одного популярного онлайн-сервиса, билетной платформы Tickets Cloud, Егор Егерев выступит на площадке ДВФУ 3 ноября в рамках секции: «Секреты перехода от ремесленничества к настоящему бизнесу», а 4 ноября поделится личной историей провального стартапа, который ему удалось обернуть на пользу своему делу.
Свое участие в форуме также подтвердили: Ольга Еремеева (Pandora), Борис Акимов («ЛавкаЛавка»), Александр Сафронов («Канцелярская крыса»), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев («Гиперавто»), Борис Поздняков (ГК «Эскадра-П») , Алена Ницора (сеть суши-баров «Токио»), Марина Росс (Hydrop), Роман Горюнов (Президент НП РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), , Ильхом Исмаилов (Plov.com), Сергей Лазарев («ЭкоСтар Технолоджи»), Иван Маурах (Business Relations), Александр Монастырев («Монастырев и Ко»), Владимир Ткалич (Kafema) и другие.
Узнать более подробно о программе и спикерах можно на сайте форума и по телефону: 8 (423) 202-51-80.
Как отметил директор краевого департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Павленко, администрация приветствует подобную бизнес-активность в Приморье.
«Приморские предприниматели амбициозны, ставят перед собой высокие цели и занимают активную жизненную позицию. Организация и проведение форума “Рост” демонстрирует желание и намерение предпринимателей края и Дальнего Востока объединяться, обмениваться информацией, формировать общие задачи и совместно решать их. Мы приветствуем такое движение. Считаем, что предприниматели Приморья имеют такой опыт, которым могут делиться с коллегами из регионов Дальнего Востока, но и западных», – подчеркнул директор департамента.
Напомним, по мнению первого вице-губернатора края Василия Усольцева, малый и средний бизнес играет важную роль в развитии региона и страны в целом, поэтому задача власти – максимально его поддержать. Оборот малых и средних предприятий составляет почти 60% общего оборота всех предприятий Приморья. В крае зарегистрирована треть субъектов МСП всего Дальнего Востока.
Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, ООО МСП «Опора России» при поддержке АНО «Инвестиционное агентство Приморского края».
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