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Тигр Владик проделал огромный путь через все Приморье и вернулся домой

Куда всё же движется хищник, пока загадка, но время покажет

Знаменитый тигр по кличке Владик, который после курса реабилитации в мае 2017 года был выпущен в дикую природу на территории национального парка «Бикин», проделал огромный путь через все Приморье и вернулся домой. На данный момент хищник находится юго-западе Приморского края.

Все это время специалисты наблюдали за передвижениями хищника с помощью ошейника с GPS-модулем, которым Владик был оснащен при выпуске в дикую природу, регулярно заверяя «точки пребывания» на местности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Центра "Амурский тигр".

«Мы долгое время не рассказывали о жизни Владика, в первую очередь, заботясь о его безопасности. Может сказано громко, но сейчас, когда он преодолел знаковый рубеж, у нас появилась возможность убрать завесу тайны. В ходе своего длительного путешествия Владик регулярно добывал копытных животных, кроме того не обходил стороной и гималайских медведей – три подтвержденных нами случая! Поволноваться нас он заставил один раз, когда приблизился к селу Ясное вблизи аэропорта. Но тигр сделал правильный выбор и в этот раз нашёл верную дорогу, обойдя Владивосток. Совместной группе даже удалось его увидеть, найдя тигра по радиосигналу ошейника. Ну а затем он перешёл трудно преодолимый барьер в виде транссибирской магистрали и автомобильной дороги Владивосток – Хабаровск и оказался на территории юго-запада, тем самым подтвердил доказанную еще в средине ХХ века связь двух участков ареала тигра на Сихотэ-Алине и юго-западе Приморья. Владик выглядит здоровым и упитанным зверем, проявил нормальную реакцию на автомобиль и людей. Куда всё же движется хищник, пока загадка, но время покажет», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Уверенно и целенаправленно Владик прошел с севера на юго–запад Приморского края, минуя Уссурийский заповедник. По всей видимости, хищник движется в определенное место, которое возможно, станет для него постоянным ареалом.

«Владик проделал огромный путь. И все это время мы наблюдали за ним сначала через спутник, а потом и физически. Для этого была сформирована группа, в которую вошли сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края, Центра «Амурский тигр» и МРОО «Центр «Тигр». Специалисты патрулировали трассу Владивосток – Хабаровск. Зафиксировали как тигр перешел через трассу, железную дорогу, прошел мимо населенных пунктов. Надо отметить, что за все время пути он не вступил в конфликт с человеком», - комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Специалисты отмечают, что на протяжении всего маршрута хищник был крайне осторожен и уважительно относился к человеку. Он старательно обходил населенные пункты и ни разу не напал на домашних животных.

«История Владика подтверждает, что мы еще многое не знаем о тиграх. Мы все очень сильно переживали за его судьбу, но сейчас, вероятнее всего, он оказался там, куда стремился.  Очень надеюсь, что он найдет свой дом и у него все будет хорошо. Примечательно, что все службы, которые отслеживали перемещение хищника, работали профессионально и слажено, - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – Очень порадовал факт, что тигр миновал населенные пункты. И история с его попаданием во Владивосток говорит о том, что скорее всего тигр стал заложником обстоятельств и системы транспортных коммуникаций, которая не учитывает интересы крупных хищников, в данном случае тигра. И это вопрос, который требует решения и изучения».

Сотрудники Центра «Амурский тигр», департамента охотничьего надзора Приморского края и WWF России продолжают наблюдение за Владиком. На данный момент тигр не опасен и, скорее всего, уже скоро обоснуется на одной территории. Специалисты же с вниманием отслеживают и анализируют поведение хищника. Тигр Владик уже «подарил» научной общественности много ценной информации о поведенческих особенностях амурского тигр. 

Напомним, что свою известность тигр Владик приобрел в октябре 2016 года, когда появился в пригороде Владивостока. Животное было оперативно отловлено группой по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края и передано в Центр реабилитации (МРОО «Центр Тигр») в селе Алексеевка. Во время реабилитации Владик находился под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил его кормление, ветеринарное сопровождение и предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому возможно отслеживать все передвижения Владика.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: wwf  владик  амурский тигр 


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