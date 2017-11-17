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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Ноября, 13:19 |
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Дальневосточный капитал № 11, 2017
27.11 |Новую модель взаимодействия власти и малого бизнеса представляет Хабаровский край
27.11 |Владивосток первым на Дальнем Востоке проведет "День японского инвестора"
27.11 |Газификация энергоблока №4 Хабаровской ТЭЦ-3 дала значительный экологический эффект
27.11 |Власти Приамурья создадут рабочую группу по реализации проекта канатной дороги
27.11 |В Амурской области Нижне-Бурейская ГЭС открывает свои двери туристам
17 Ноября 2017, 16:58Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
17 Ноября 2017, 16:52В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
17 Ноября 2017, 16:48Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
17 Ноября 2017, 09:15Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
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27 Ноября 2017, 10:15 | Регион сегодня |
Владивосток первым на Дальнем Востоке проведет "День японского инвестора"
Подобный формат работы с Китаем и Республикой Кореей доказал свою эффективность
18 декабря во Владивостоке впервые пройдет «День японского инвестора», - заявил по итогам заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Для интенсификации российско-японского инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке при участии вице-премьера Правительства России - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева и Министра экономики, торговли и промышленности Японии, Министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко пройдет «День японского инвестора». Как показал подобный формат работы с Китаем и Республикой Кореей – он помогает быстрее двигаться иностранным инвесторам на Дальнем Востоке. Мы предложили японской стороне проводить такие мероприятия на регулярной основе», - отметил замминистра Александр Крутиков.
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17 Ноября 2017, 19:00Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".