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Рыбаки Приморья выловили более 450 тысяч тонн минтая
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства Приморья, с начала года выловлено почти 680 тысяч водных биоресурсов, основная добыча приходится на минтай и селедку.
«По состоянию на 15 ноября приморские рыбаки выловили более 450 тысяч тонн минтая, освоив квоты на 80%. Сельди добыто почти 112,5 тысячи тонн, квоты освоены на 63%», – сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Кроме того, рыбодобывающие компании края увеличили вылов трески и камбалы.
«По сравнению с 2016 годом на 1,6 тысяч тонн увеличилась добыча трески – до 9,3 тысяч тонн. Камбалы выловлено 6 тысяч тонн, что почти на 1,3 тысячи тонн больше уровня прошлого года», – добавили специалисты.
Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.
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