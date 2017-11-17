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В Приморье без согласования с жителями и властями района на аукцион выставлено 400 тысяч га леса
В Приморье без согласования с местными жителями и властями района на аукцион выставлен крупный участок леса – более 400 тысяч га. WWF России обеспокоен возможностью монополизации в одних руках не только права заготовки недревесных лесных ресурсов, но и проведения санитарных рубок в защитных лесах.
На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru открыт аукцион на право долгосрочной аренды (49 лет) участка лесов общей площадью 414 тыс. га с целью заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.
Данный участок представляет из себя целостную территорию и охватывает 95% всех лесов восточной части Дальнереченского района Приморья. То есть фактически, Департамент лесного хозяйства Приморского края сдает в частные руки всю территорию бывшего Малиновского лесхоза — Зимниковское, Боголюбовское, Мартыново-Полянское, Пожигинское участковые лесничества. Основной ресурс при этом – кедровый орех (около 920 тонн). Всемирный фонд дикой природы (WWF) обеспокоен составом документации лота и формулировками в ней.
Во-первых, для сдачи в аренду предлагаются все леса даже вокруг населенных пунктов. Таким образом, жители 10 сел — Пожига, Ариадное, Савиновка, Любитовка, Малиново, Вербное, Зимники, Боголюбовка, Мартынова поляна, Поляны — на полвека могут быть ограничены в правах по сбору ореха вкруг своих поселений. А ведь зачастую именно сбор кедрового ореха в урожайные годы позволяет людям обеспечить семьи на месяцы вперед. Парадокс состоит ещё и в том, что без своего таежного ресурса могут остаться жители именно тех сел, которые 10 лет назад первыми встали на защиту кедра против «черных» лесорубов, подняли в Приморье так называемый «кедровый бунт» и помогли отстоять от рубок кедр корейский. В итоге, в 2010 году, под давлением общественности, рубки кедра на Дальнем Востоке были запрещены.
Во-вторых — и это особенно беспокоит WWF России — арендатору вменяется в обязанность проводить санитарные рубки и рубки ухода, хотя выставляемые на аукцион территории уже частично находятся в аренде у других лиц с целью заготовки древесины. Свободные же от аренды территории в основном представлены защитными лесами.
Предыдущий опыт назначения и проведения санитарных рубок и рубок ухода в защитных лесах позволяет говорить, что под прикрытием рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России все чаще ведется незаконная заготовка древесины ценных пород в промышленных объемах. Эта проблема подробно рассмотрена в обзоре WWF России «Практика рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России: законное прикрытие незаконных рубок».
«В условиях сокращения площади эксплуатационных лесов лесопользователи используют различные лазейки, для того чтобы попасть в защитные леса. Не исключено, что таким прикрытием может стать и недревесное лесопользование. Нас настращивает, что в предлагаемом лоте стартовая цена за дикоросы соответствует арендной плате некоторых аренд по недревесному лесопользованию, которые в 15 раз меньше по площади. Это не самая лучшая практика — сдавать скопом большие территории лесов под недревеску, без учета интересов местных жителей, согласования с администраций и Думой района. Слишком важен для людей лес, чтобы вот так, на полвека, отдать его в одни руки, не оставляя ничего для жителей близлежащих сел и ставя под угрозу сохранность защитных лесов. Это чревато социальным взрывом», — говорит Дмитрий Сычиков, руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.
Как отмечает Дмитрий Сычиков, проведение рубок ухода в защитных лесах, расположенных вблизи доступной инфраструктуры, всегда требует повышенного контроля со стороны государства. В случае если такое право не будет передано арендатору, Департамент лесного хозяйства сам сможет производить отводы лесосек и контролировать целесообразность проведения рубок ухода или санитарных рубок, тем самым предотвращая незаконную промышленную заготовку древесины под видом ухода за лесами. Если же «обязанность» проводить воспроизводство лесов, то есть рубки ухода, и санитарные рубки будет возложена на арендатора, причем берущего участок для цели заготовки пищевых лесных ресурсов, Департамент лесного хозяйства Приморского края будет иметь еще меньше возможностей для контроля обоснованности назначения и правильности проведения рубок ухода на данной территории.
WWF России считает, что такой подход с концентрацией прав на комплексное освоение крупномасштабной территории мог бы быть успешно реализован только в условиях учета интересов местных жителей и отсутствии деления одних и тех же прав на пользование между несколькими арендаторами. К сожалению, оба эти базовых принципа нарушены в аукционной документации. Рассматриваемый аукцион имеет высокие риски существенно осложнить социальную напряженность, повысить количество конфликтов, усугубить негативную практику лесоуправления.
В связи с этим WWF России обращается к врио губернатора Приморского края с предложением:
снять заявленный лот в текущем виде с аукциона;
исключить из аукционной документации предоставление возможности заготовки древесины в рамках санитарных рубок и воспроизводства лесов (рубки ухода);
рассмотреть скорректированную аукционную документацию в рамках заседаний общественного совета при администрации Приморского края и иных совещаний с учетом интересов местных жителей.
Фото — (с) WWF России, Дмитрий Сычиков
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