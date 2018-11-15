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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Предпринимателям Приморья помогут выстроить SMM-продвижение
Центр поддержки предпринимательства Приморского края приглашает представителей бизнеса на бесплатный мастер-класс «SMM-продвижение». Обучение пройдет 5 декабря во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как рассказали организаторы мероприятия, сначала участники изучат небольшой теоретический блок о целях и задачах SMM, а затем перейдут к практической части обучения и узнают, как лучше всего позиционировать свой бизнес в социальных сетях, научатся с помощью личного аккаунта продвигать персональный бренд, смогут выбрать наиболее подходяще каналы коммуникации со своими клиентами.
«Сегодня социальные сети – один из наиболее популярных и эффективных каналов взаимодействия с активными и потенциальными клиентами. С помощью этого инструмента вы можете информировать их об услугах, продуктах и акциях, сразу же совершать продажи. Однако наиболее ценна возможность постоянно поддерживать контакт, находить общие интересы и таким образом повышать лояльность к вашему бизнесу, устанавливать долгосрочные отношения. Для этого у компании должна быть индивидуальная стратегия SMM-продвижения, свой язык общения с аудиторией. Только тогда вы сможете по-настоящему “дружить” с клиентами, а информация, которую вы транслируете, будет попадать точно в цель», – отметила заместитель генерального директора Центра поддержки предпринимательства Приморского края Виктория Петрова.
Организаторы отмечают, что мастер-класс ориентирован прежде всего на практику. Его проведут эксперты в сфере SMM, основатели маркетингового агентства DVIGA Тимофей Белоглазов и Алексей Комиссаров.
Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо только пройти предварительную регистрацию. По всем вопросам также можно обращаться по телефону: +7 (996) 423-44-02.
Напомним, что обучение и повышение квалификации представителей малого и среднего бизнеса – одно из направлений программы экономического развития региона, которую реализует Администрация Приморского края. Только с начала года Центр поддержки предпринимательства провел более 50 бесплатных обучающих мероприятий на территории края, информацию полезную для становления и дальнейшего развития получили более 1500 представителей МСП.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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