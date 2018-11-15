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В строительстве моста на остров Елена уже участвует Китай

Приморье нашло себе нового партнера из провинции Китая с населением 100 млн человек

Приморский край, провинция Гуандун и провинция Хэйлунцзян КНР организуют ежегодный трехсторонний форум, главная цель которого – поиск новых форм межрегионального взаимодействия и реализация совместных крупных проектов. С предложением объединить усилия по расширению российско-китайского сотрудничества выступил заместитель директора департамента коммерции провинции Гуандун Чэнь Юехуа в ходе трехсторонней встречи, которую провел директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков с представителями китайских территорий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Алексей Старичков отметил, что Приморский край связывают давние дружеские отношения с провинцией Хэйлунцзян. Помимо экономических связей, регионы успешно развивают взаимодействие в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство и туризм. Провинция Гуандун – новый партнер для края. Это очень развитая южнокитайская территория, валовый региональный продукт которой приближается к аналогичному показателю всей России. Население провинции превышает 100 миллионов человек.

По словам руководителя ведомства, Приморье, безусловно, заинтересовано в сотрудничестве с обеими территориями. При этом сегодня в регионе есть интересные инфраструктурные и энергетические проекты, в реализации которых уже участвуют партнеры из провинции Хэйлунцзян и которые открыты и для других представителей Китая. Среди них – строительство моста на остров Елена, транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», создание портов, строительство тепловой электростанции в Уссурийске и реконструкция ТЭЦ в Артеме, открытие завода по производству сжиженного природного газа в Хасанском районе и другие. Кроме того, есть ряд проектов, над которыми край работает самостоятельно, но, по оценкам экспертов, участие китайских партнеров могло бы значительно увеличить потенциал их развития.

«Поэтому мы предлагаем нашим партнерам из провинций Гуандун и Хэйлунцузян совместно с российскими компаниями рассмотреть возможность участия в реализации этих проектов, в том числе с привлечением огромных инвестиционных возможностей китайских банков», – подчеркнул глава департамента.

Заместитель директора департамента коммерции провинции Гуандун Чэнь Юехуа подчеркнул, что регион заинтересован в сотрудничестве с Приморским краем по всем обозначенным направлениям, в том числе с участием провинции Хэйлунцзян. По его словам, богатый опыт данной территории по взаимодействию с российскими предприятиями – это хорошая платформа для будущей совместной работы. Он предложил создать долгосрочный механизм для развития торговли и экономики между тремя территориями.

«Мы можем каждый год проводить мероприятия в форме экономических форумов или конференций. Тогда наши предприятия смогут обмениваться информацией и эффективно развивать сотрудничество», – отметил он.

Это предложение поддержал заместитель директора департамента коммерции Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Мэн Линь. По его словам, провинции Гуандун и Хэйлунцзян выгодно дополняют друг друга: Хэйлунцзян – за счет близкого расположения к Приморью и опыта сотрудничества с краем, Гуандун – за счет развитой экономики. Поэтому создание такого механизма – это очень перспективная форма работы.

Планируется, что форум будет проводиться поочередно в каждом из регионов.

Также стороны обсудили возможности, связанные с развитием туризма и открытием прямого авиарейса между Владивостоком и Гуанчжоу, поставкой морепродуктов и экологически чистых продуктов питания из Приморья в Гуандун, и другие перспективные направления сотрудничества.

Напомним, во Владивостоке состоялся российско-китайский форум, посвященный развитию экономического сотрудничества между Приморьем и провинциями Хэйлунцзян и Гуандун. Участие в мероприятии приняли около 300 бизнесменов из трех регионов. В рамках форума состоялись лекции для инвестиционных компаний из Китая по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Россией, а также серия b2b-встреч между предпринимателями.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: мост  строительство  Китай 


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