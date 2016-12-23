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До конца года в Госдуму поступит законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение Государственно-правовое управление Президента России». «В новом году парламент будет работать над принятием этого закона. Предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах», – уточнил глава Минвостокразвития России.
В соответствии с проектом федерального закона иностранные граждане, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Для ее получения необходимо не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполнить на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Минвостокразвития РФ.
По словам Министра, прибыть по электронной визе можно во все пять регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. При этом иностранцы получают право передвигаться только в том регионе, в который был осуществлен въезд.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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