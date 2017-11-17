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В Приморье начал активную работу Центр инноваций лесного хозяйства

Япония поддержала усилия фонда по сохранению лесов в ареале амурского тигра в Приморье

В конце декабря Центр инноваций лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии в рамках проекта Всемирного фонда дикой природы и компании TOYOTA по устойчивому лесопользованию принял первые обучающие семинары.

Центр инноваций лесного хозяйства был оборудован в ПГСХА в этом году при поддержке WWF России, WWF Японии и компании TOYOTA, которая поддержала усилия фонда по сохранению лесов в ареале амурского тигра. Его открытие в городе Уссурийске состоялось в ноябре и было приурочено к 60-летию Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Лес — не только источник древесины, особенно в таком богатом крае как Приморский. Поэтому ещё на открытии центра были сказаны слова о важности всестороннего и комплексного подхода к его использованию.

«Мы надеемся, что данный центр станет как раз такой инновационной площадкой, где будет выстроен диалог между всеми заинтересованными сторонами и будут найдены реальные пути решения. Тем более, что лес является основой для многих отраслей, где древесина — не главное. Задача — развить и вывести на промышленное производство заготовку недревесной продукции леса, реанимировать отрасль пчеловодства, выращивания лекарственных растений и их заготовки, развитие охотничьего хозяйства и многое другое», — говорит ректор ПГСХА, к. с-х. н. Андрей Комин.

Многогранность лесопользования была ярко представлена в декабре на серии обучающих семинаров. Сначала участниками встречи стали непосредственно специалисты из Департамента лесного хозяйства Приморья, лесничеств и института лесного хозяйства ПГСХА. Для них была детально продемонстрирована созданная WWF России система дистанционного мониторинга лесоизменений «КЕДР» и решение некоторых задач с помощью данного инструмента.

В рамках второго семинара Союз пчеловодов Приморского края собрал своих активных членов для обсуждения вопросов постановки на учет лесных пасек, прекращения рубок липы вокруг них, а также использования системы «КЕДР» для этих целей. Гостем семинара стал вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин, который отметил уникальность и важность развития лесного пчеловодства, в том числе для реализации программы «Дальневосточный гектар».

«На семинарах в Центре инноваций лесного хозяйства ПГСХА мы увидели интерес к лесопользованию и лесоуправлению не только со стороны специалистов, но и со стороны жителей края. Благодаря созданию центра этот интерес уже сегодня можно конвертировать в пользу наших лесов. Ведь Приморский край богат и ценной древесиной, и биоразнообразием, и пищевыми лесными ресурсами. Все эти дары при грамотном подходе могут использоваться всеми участниками лесных отношений бесконечно без ущерба для самих лесов», — комментирует координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.

Несомненно, залогом процветания лесного хозяйства является молодое поколение. Стремление нынешних школьников, возможных будущих студентов лесного профиля, разобраться в вопросах устойчивого природопользования может и должно поддерживаться со стороны дополнительного образования. Такие выводы были сделаны на третьем семинаре с учителями, посвященном вопросам воссоздания школьных лесничеств в Приморском крае. Мониторинговая система «КЕДР» и другие дистанционные методы также были продемонстрированы, как примеры новых увлекательных инструментов, позволяющих школьнику самостоятельно и успешно применять их в учебе, в выполнении всевозможных прикладных задач.

«Сегодня нужно прививать любовь к природе, к её охране у детей. И мы видим это через создание школьных лесничеств, пришкольных питомников, использование компьютерных технологий. Рассматривая привлечение человеческого ресурса по программе "Дальневосточный гектар", полагаю, Центр инноваций лесного хозяйства может стать подходящей площадкой для консультаций по устойчивому использованию участков, разработки проектов, проведения курсов повышения квалификации для будущих землевладельцев и их профессиональной переподготовки», — подытожил ректор ПГСХА, к. с-х. н. Андрей Комин.

Приморская сельскохозяйственная академия с 2010 года является надежным партнером WWF России по развитию устойчивого лесопользования, подготовке специалистов лесного дела и сохранению редких кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Благодаря успешному сотрудничеству Амурского филиала WWF России и Института лесного хозяйства ПГСХА удалось вернуть под управление академии около 29 тыс. га ценнейших лесов учебно-опытного лесхоза. Проделаны большие работы по лесоустройству и разработке проекта освоения лесов. Восстановлен и укомплектован лесной питомник, который стал базой для практического обучения студентов и сегодня уже дает саженцы ценных пород для восстановления деградированных лесов в ареале амурского тигра.

Фото WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: toyota  wwf  лесопользование 


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