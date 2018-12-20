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Приморский край в "Золотой двадцатке" занял восьмую строчку
Дальневосточный регион вошел в ТОП-10 Национального туристического рейтинга в 2018 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Приморский край вошел в «Золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга-2018, заняв восьмую строчку. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели четвертое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.
Во вторую группу с условным названием «Крепкие профи» вошли еще пять дальневосточных регионов: Сахалинская область, Хабаровский край, Республика Бурятия, Камчатский край, Амурская область.
Развитие туристической отрасли регионов и степень их туристической привлекательности оценивали по ряду критериев: уровню развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимости туристической отрасли в экономике региона, доходности отрасли туризма и гостеприимства региона, развитию санаторно-курортной отрасли, популярности региона у иностранцев и туристов, приезжающих на несколько дней, туристской уникальности, криминогенной обстановке, интересу к региону в интернете как к месту отдыха и продвижению туристического потенциала региона в информационном пространстве.
Рейтинг составляется четвертый год. В этом году участие в исследовании приняли все 85 регионов страны.
Отметим, туризм – одна из наиболее перспективных отраслей в Приморье. В настоящий момент на Приморье приходится более 70% от общего объема туристских потоков на Дальнем Востоке. Турпоток в крае край ежегодно увеличивается. В 2015 году регион посетили примерно 2 миллиона российских и зарубежных гостей, в 2017 году эта цифра превысила 4 миллиона. В этом году также ожидается прирост количества российских и иностранных туристов.
Стоит добавить, 16 событий в шести дальневосточных регионах вошли в «ТОП-200 лучших событий года», который определил Национальный календарь событий EventsInRussia.com.
По количеству выбранных региональных событий Приморский край занял третье место в стране. В список самых интересных страны событий включили шесть мероприятий в Приморье: Фестивали зимней рыбы и мидий во Владивостоке, Праздник выпускников школ Приморского края «Крылья Востока», День Военно-Морского флота во Владивостоке, VI Asia Pacific D1 Prim Ring GP-2019, Фестиваль «Владивостокская крепость». В Камчатском крае и Якутии выбрано по три мероприятия. Это торжественное открытие гонки «Берингия-2019» и открытый чемпионат Камчатского края «Гонка пролог «Берингия-2019», Праздник Камчатского края «Алхалалалай» (праздник ительменского народа), Корякский обрядовый праздник «Хололо», а также Фестиваль «Полюс Холода 2019» в якутском селе Оймякон, Республиканский национальный праздник «Ысыах Туймаады» и Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии».
Из других дальневосточных регионов с список попали: Всебурятский международный фестиваль «Алтаргана», Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира» в Магаданской области, Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» и Фестиваль творчества коренных малочисленных народов севера «Аист над Амуром» в Хабаровском крае.
Конкурс «ТОП-200 лучших событий» проводится ежегодно для выявление наиболее успешных проектов в области событийного туризма в российских регионах. В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 2500 заявок из 74 регионов России. По информации организаторов, события, которые вошли в ТОП-200, получат активную информационную поддержку в рамках проекта «Национальный календарь событий». Анонсы национальных событий не только публикуются на официальном портале EventsinRussia.com и в социальных сетях, но и распространяются среди участников рынка: туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов Visit Russia за рубежом.
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