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Впервые из Приморья начал летать авиарейс в Саппоро
В зимнем расписании полетов Международного аэропорта Владивосток появился новый авиарейс в Саппоро (Япония). Полеты выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в аэропорту, новый рейс по маршруту Владивосток – Саппоро будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320. Самолет рассчитан на перевозку 162 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса.
«Рейсы из Владивостока в Саппоро выполняются впервые. Стоит отметить, что это уже третье японское направление, на котором рейсы выполняются на регулярной основе. Всего за 11 месяцев пассажиропоток в Страну восходящего солнца увеличился на 14%», – отметил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.
Напомним, в зимнем расписании полетов также сохранился авиарейс из Владивостока в Токио авиакомпании «Аврора». Полеты выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям. Обслуживают воздушную линию воздушные суда Bombardier Q400.
Отметим, по данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ноябре этого года пассажиропоток аэропорта Владивостока на международных направлениях вырос на 39% и составил около 87 тысяч человек. Рост на японском направлении составил 38%.
Досье "Дальневосточного капитала": Саппоро – признанный центр отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города расположено множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков, лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег. Кроме того, Саппоро славится своим снежным фестивалем, который проводится каждый год в феврале. Город на целую неделю превращается в огромную выставку под открытым небом. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть великолепные творения из снега и льда.
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