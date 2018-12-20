Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 28 Декабря, 03:52 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 78 р.
100 JPY 6200 р.
10 CNY 100 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Отходы потребовали особого обращения
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
27.12 |
Об умении читать между строк
27.12 |
Впервые из Приморья начал летать авиарейс в Саппоро
27.12 |
Первое российское краболовное судно "Русь" будет работать на Дальнем Востоке
27.12 |
В Амурской области с космодрома Восточный успешно стартовала РКН "Союз-2.1а"
27.12 |
Шантары станут доступными не только для иностранных туристов
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25
Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
27 Декабря 2018, 20:15 | Регион сегодня |

Об умении читать между строк

Группа ННК подвела предварительные итоги уходящего года

 

Иногда за сухими фразами официального пресс-релиза крупной компании стоят судьбы многих людей и стабильность целых регионов. В конце декабря президент группы компаний ННК Эдуард ХУДАЙНАТОВ провел производственное совещание с генеральными директорами добычных и сбытовых предприятий, в рамках которого ННК определилась с основными задачами на 2019 год. Увидев размещенный пресс-службой компании материал, деловая газета «Золотой Рог» решила вспомнить ряд публикаций, посвященных деятельности ННК в Приморье.

Поводом для написания этого материала стал пресс-релиз группы компании ННК о подведении итогов работы и определении новых задач на 2019 год. Помимо планов по увеличению производственных показателей и повышению эффективности работы, глава компании дал указание руководителям предприятий уделять особое внимание социальной политике в регионах присутствия, а также улучшению условий труда и повышению уровня промышленной безопасности.

Социально ответственный бизнес

Радует, что от лица первого человека компании заявлено о продолжении ведения социально-ответственного бизнеса в регионе. Издание уже рассказывало об успешном примере такой политики и счастливом разрешении ситуации с заправками в удаленных и малонаселенных районах Дальнего Востока. Напомним, что из таких населенных пунктов уходят так называемые независимые операторы, объясняя это нестабильностью на топливном рынке и снижением доходов. Группа компаний ННК берет под свое крыло АЗС, от которых отказываются независимые компании, обеспечивая тем самым бесперебойные поставки топлива в целые районы.

Уверены, что, прочитав этот материал, жители Милоградово, Тернея и Пластуна облегченно вздохнут – компания ННК продолжит датировать работу АЗС рядом с их домами. В противном случае до ближайшей заправочной станции приходилось бы добираться за десятки километров.

От себя отметим, что именно в таких кризисных ситуациях проявляется принципиальная разница между независимыми и сетевыми АЗС, за которыми стоит крупная компания. Первые при снижении рентабельности просто сворачивают свою деятельность, сетевики же осознают ответственность и продолжают работать, покрывая убытки за счет собственных ресурсов. Ведь столь большая социальная нагрузка в регионах присутствия влечет и большие траты – так, работа трех выше обозначенных АЗС потребует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год. При этом нефтяники берут на себя ответственность и за другие регионы ДФО: аналогичная ситуация повторяется в Амурской области, и в сеть ННК включается АЗС в поселке Овсянка. "Золотой Рог" писал об этом.

Заправиться и отдохнуть

Нам, избалованным жителям Владивостока и других крупных населенных пунктов сложно в принципе понять, что можно испытывать проблему с заправкой своих автомобилей и ехать до ближайшей АЗС за 70 км! Мы еще и выбираем, где качественнее бензин и вкуснее кофе. Кстати, о кофе. За что я люблю заправки сети ННК – за кофе и свежую выпечку.

Что особенно радует, ребята постоянно пытаются придумать что-то новое: едешь и гадаешь – что появилось интересного в этот раз. Заехал на днях – внутри стоят украшенные новогодние елочки, сразу совсем другое настроение. По таким мелочам видно отношение к клиентам и, в принципе, стиль работы компании.


 

Участие в жизни Владивостока

Группа компаний ННК активно участвовала в различных аспектах жизни приморской столицы. Например, к началу учебного года предприятие подарило Владивостоку автобус, который особенно порадовал студентов и преподавателей ДВФУ. Благодаря новому комфортабельному участнику движения – МАЗ -203, мэрии удалось решить острую проблему на маршруте, связывающем центр города и кампус университета на острове Русский.

«От нашей работы зависит стабильность и рост качества жизни в регионах присутствия. Поэтому мы активно развиваем социальные проекты, в том числе, нацеленные на поддержку молодежи, ветеранов, пенсионеров. Надеемся, с появлением еще одного автобуса ваша жизнь станет более комфортной, и больше времени будет оставаться как на учебу, так и на студенческую жизнь – яркую, творческую, веселую» - прокомментировал передачу автобуса под нужды студентов Эдуард Худайнатов.

Поддерживала компания ННК и значимый для Приморья «полосатый» праздник –  День Тигра. В этом году Владивосток вновь широко отметил это яркое событие. В сентябре огромное шествие в ярких костюмах прошло от Покровского парка до центральной площади города, где проходил праздничный концерт. Помимо участия в шествии, ННК установила на центральной площади города специальные шатры, разделенные на тематические зоны. В них участники и гости праздника смогли насыщено и весело провести свое время.


 

Кстати, в этом году шествие сотрудников компании было особенно красивым, и предприятие заняло второе место в конкурсе на самую яркую колонну, получив из рук главы города диплом и кубок. Возглавил колонну ННК генеральный директор АО «ННК-Нефтепродукт» Виталий Вершинин: «Тема экологии важна для каждого из нас. И каждый должен внести посильный вклад в сохранение красоты нашего родного края. Инвестиции Группы компаний ННК в модернизацию Хабаровского НПЗ позволили значительно снизить нагрузку предприятия на окружающую среду. Это вклад нашей компании в общее дело. И мы постоянно совершенствуем наше производство именно с точки зрения влияния на экологию. День тигра – экологический праздник, привлекающий внимание к проблеме сохранения этих прекрасных животных. И «Центр «Амурский тигр», и Русское географическое общество – большие молодцы. Конечно же, наш коллектив поддерживает идею охраны и защиты амурского тигра – поэтому сегодня мы здесь».

Приоритет: экология

Вклад ННК в улучшение экологии Владивостока участием в празднике не ограничивается. Читатели деловой газеты «Золотой Рог» были по-настоящему удивлены масштабами действий коллектива компании, разворачивающихся на Владивостокской нефтебазе. Предприятие расположено в русле Первой речки и принимает на себя максимальную нагрузку по сбору плавающих отходов, которые образуются по берегам реки. Что только не попадает в этот естественный водоем: бытовые и производственные отходы, автошины, поваленные деревья. По берегам реки расцветают несанкционированные свалки строительного и механического мусора, приводящие к изменению цветности воды, а с наступлением зимы они дополняются еще и свалками снега, собранного на городских территориях.

Компанию эта экологическая катастрофа не устраивала, и предприятие занялось сбором и утилизацией мусора. Ежемесячно собираемые отходы порой достигают 80 м3, что сопоставимо с размерами железнодорожного вагона! Своей деятельностью ННК пытается не допустить ухудшения и без того плачевной ситуации. «Мы добровольно взяли на себя эти обязанности, ведь мы живем во Владивостоке – это наша малая Родина. Поэтому ответственно относимся ко всему происходящему в городе. Помимо реализуемых на предприятии экологических программ, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, помогаем сверх зоны нашей юридической ответственности», - прокомментировали в «ННК-Приморнефтепродукт».


 

Возможно, в декабре 2019 года мы снова прочитаем сухие строки пресс-релиза Группы компаний ННК. И за каждой из них тоже будет стоять своя история и успехи…

Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Теги: АЗС  дизель  бензин  топливо  социальная ответственность  ННК 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика