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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Августа, 01:32 |
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Из Южной Кореи во Владивосток пришел знаменитый российский парусник "Седов"
"Экспедицию встретили курсанты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета "Дальрыбвтуз". По старой морской традиции, будущие мореходы вручили экипажу жареного поросенка, а девушки — хлеб-соль", — сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, студенты и курсанты Дальрыбвтуза встретили барк праздничным построением.
"Ожидается, что "Седов" простоит во Владивостоке около 10 дней. За время стоянки на паруснике пройдет несколько дней открытого трапа. Жители и гости Владивостока смогут посетить барк, познакомиться с его историей", — уточнил представитель Росрыболовства.
Собеседник агентства добавил, что экипаж парусника с экскурсией посетит университет своих коллег — Дальрыбвтуз. Также у них будет достаточно времени для экскурсий по городу.
"Из Владивостока барк "Седов" отправится в японский порт Нагасаки, а затем, курсом к экватору, посетит ряд стран Азии, после чего отправится к Африканскому Рогу, откуда продолжит путь в Санкт-Петербург", — добавил он.
Во время стоянки во французском порту Брест 15 июля на борт парусника была доставлена колба с огнем Универсиады-2013. Торжественная церемония зажжения огня прошла 12 июля 2012 года в Париже в университете Париж-Сорбонна, где в 1923 году состоялись первые международные студенческие спортивные игры.
Барк "Седов" должен был 25 января доставить во Владивосток огонь всемирной Универсиады, которая летом пройдет в Казани. Но из-за продолжительных штормов в Тихом океане парусник на трое суток выбился из графика и не успевал вовремя прибыть во Владивосток. Поэтому капитану судна Николаю Зорченко была дана команда изменить курс и зайти в порт Пусан, где 24 января колба с огнем была передана для доставки ее самолетом во Владивосток. Огонь Универсиады в срок доставили в столицу Приморья, где 25 января состоялась его торжественная встреча на российской земле.
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