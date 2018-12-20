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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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300 зданий и нежилых помещений в Приморье выставят для аренды и продажи
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края сформировал перечень объектов, находящихся в собственности региона и не используемых по назначению. В списке – почти 300 различных зданий, нежилых помещений, складов и земельных участков, которые теперь могут быть сданы в аренду или проданы предпринимателям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Решение о вовлечении неиспользуемой краевой собственности в коммерческий оборот было принято руководством региона летом прошлого года. Департамент провел соответствующую работу, и теперь граждане, заинтересованные в приобретении и найме недвижимого имущества, могут использовать под эти цели краевую собственность.
«Мы сформировали два списка: один с указанием имущества, предлагаемого в наем, второй – для приватизации. В первый перечень включено 260 объектов по всему краю: во Владивостоке, Находке, Лесозаводске, Дальнегорске, Тернейском, Михайловском, Чугуевском и других районах. Во второй, утвержденный краевым законом, вошли 20 зданий и сооружений, расположенных преимущественно на территории Владивостока», – сообщили в департаменте.
Отметим, полный перечень объектов, которые могут быть сданы в аренду, размещен на главной странице департамента земельных и имущественных отношений Приморского края. Со списком имущества, предлагаемого к продаже, можно ознакомиться по ссылке. Также подробную информацию о данной собственности можно получить в департаменте по телефону: 8 (423) 233-79-09.
Напомним, всего в настоящее время в собственности региона находится почти 11 тысяч объектов недвижимости, более 2,7 тысячи земельных участков общей площадью свыше 300 тысяч гектаров, а также более 350 тысяч объектов движимого имущества.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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