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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 29 Января, 01:49 |
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В Приморье микрозаймы будут выдавать по новым правилам
Новые ограничения предельной задолженности по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года, начали действовать в России сегодня, 28 января, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном ГУ Банка России.
Теперь кредиторы не в праве начислять по вновь заключенным договорам проценты, неустойки (штрафы, пени) и другие выплаты, превышающие сам долг более чем в 2,5 раза. Изменения позволят снизить долговую нагрузку заёмщиков и усовершенствовать механизм защиты прав потребителей финансовых услуг.
Ограничения предусмотрены вступившими в силу поправками в законодательство. Ранее закон устанавливал ограничение максимальной суммы долга в 3-кратном размере займа. С сегодняшнего дня, оформляя кредит или заём у профессионального кредитора на сумму, например, 5 тыс. рублей, клиент ни в какой момент времени не будет должен больше 17,5 тыс. рублей. Со второго полугодия предусмотрено усиление ограничения: до 2-кратной суммы займа, а с начала 2020 года — 1,5-кратной.
Кроме того, впервые лимитируется размер ежедневной процентной ставки — до 1,5% в день с одновременным ограничением предельного значения полной стоимости кредита (займа). С 1 июля 2019 года она снизится до 1% в день.
Законодатели ограничили круг лиц, которым могут быть уступлены права по договорам потребительского кредита (займа). Теперь кредитор не может переуступить права взыскания задолженности компаниям, официально не зарегистрированным в качестве профессиональных взыскателей, банков или МФО, и физическим лицам, не упомянутым в согласии должника. Таким образом, долг не должен оказаться у нелегальных кредиторов или «черных коллекторов».
«До изменения законодательства заемщики сталкивались с переуступкой их долга компаниями или лицам, не имеющим никакого отношения к финансовому рынку или профессиональным коллекторским агентствам. Кроме того, даже если заем выдавал нелегальный кредитор, исполнения подписанного заемщиком договора можно было потребовать через суд. Теперь заемщик защищен от переуступки его долга, и даже если его долг все-таки перейдет к организации, работающей вне правового поля, суд встанет на сторону заемщика», — пояснил начальник Отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой.
Напомним, по итогам 9 месяцев 2018 года клиентами микрокредитных компаний, зарегистрированных на территории Приморья, стали почти 30 тыс. граждан, общая сумма их задолженности составила около 650 млн рублей. Всего с января по ноябрь прошлого года приморские МКК заключили 60 тыс. договоров микрозайма.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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