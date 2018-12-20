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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 29 Января, 01:49 |
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В пригороде Владивостока построены два многоквартирных дома с видом на Амурский залив
Резидент свободного порта увеличил количество жилых метров в столице Дальнего Востока
Приморская компания «Ренессанс Актив» ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома с видом на Амурский залив и уже приступила к продаже жилья. Инвестиционный проект стоимостью около 1,8 млрд рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Жилой комплекс «Академический», состоящий из 25-этажных высоток на 576 квартир, многоуровневой парковки на 250 машино-мест и коммерческих помещений, выстроен в пригороде Владивостока.
«Приступая к строительству жилого объекта, мы сделали ставку на качественные экологически чистые материалы, современные системы безопасности и жизнеобеспечения, - поясняет генеральный директор ООО «Ренессанс Актив» Анатолий Нахтигаль. – Кроме того, преимущество нашего проекта заключается в хорошем месторасположении, близости к морю и отличной транспортной доступности».
Новый жилой комплекс в большинстве своем представлен однокомнатными квартирами, и это также можно отнести к числу его особенностей, поскольку в пригороде Владивостока к приобретению, в основном, предлагаются только большие апартаменты, индивидуальные дома и таунхаусы - от 100 кв. метров и более.
О том, что малогабаритное жилье пользуются покупательским спросом, говорит количество уже проданных однокомнатных квартир в ЖК «Академический» - около 290. Причем, по словам резидента свободного порта, подавляющее большинство собственников новых жилых метров - жители Владивостока.
По данным АО «КРДВ», на сегодняшний день 334 компании реализуют проекты в сфере недвижимости и девелопмента, из них более 50 процентов выбрали строительство жилого фонда.
«На территории свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства, – отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов. – Кроме того, мы постоянно инициируем новые виды поддержки инвесторов, в том числе в электронном виде. Самый яркий пример - «личный кабинет», с помощью которого любой инвестор может зайти на сайт Корпорации и в on-line режиме подать заявку на получение статуса резидента. Данная опция совершенно бесплатна, и позволяет получать все услуги управляющей компании».
На сегодняшний день, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1088. Общая сумма заявленных проектов 591,5 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 61 тысячи современных рабочих мест. Причем 100 резидентов СПВ свои проекты уже запустили, вложив в экономику региона более 54 млрд рублей и создав 6590 рабочих мест.
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