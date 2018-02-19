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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Февраля, 13:49 |
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Во Владивостоке откроют зону отдыха с пейнтболом, лазертагом и лучно-арбалетным тиром
Новый резидент свободного порта Владивосток займется строительством зоны отдыха, спорта и развлечений. Открыть многопрофильное место отдыха планируется во втором квартале 2020 года.
Четыре комплекса переработки рыбы создадут на Дальнем ВостокеООО «Компания БРИЗ» нацелено на создание места отдыха, в котором любой желающий сможет найти себе занятие для души, будь то просто отдых в палатке, игра в пейнтбол или занятия в спортивном корпусе. Широкий спектр услуг зоны развлечений будет включать площадки для игры в пейнтбол, площадки и крытую арену для игры в лазертаг и лучно-арбалетный тир. Кроме того, будет построен спортивный комплекс с тренажерной зоной, зоной для Crossfit и площадкой для тенниса. Любители спокойного отдыха смогут поставить палатку в кемпинговой зоне, а также воспользоваться всевозможными беседками, шатрами и зонтами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Предприятие реализует проект по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Строительно-монтажные работы на объекте в пригороде Владивостока начнутся в третьем квартале 2018 года после завершения проектных работ.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка ранее заявлял: «Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой государственной поддержке инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока - уже сейчас создаются новые заводы, новые учреждения, новая инфраструктура».
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 483 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций 383,6 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч новых рабочих мест.
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