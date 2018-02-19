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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Февраля, 13:50 |
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В Приморье решили максимально заработать на болельщиках и тотализаторах
Изменения в бюджет Приморского края в части налога на игорный бизнес в регионе приняли краевые депутаты в среду, 28 февраля, на очередном заседании Законодательного собрания.
Вице-губернатор Татьяна Казанцева сообщила, что в ноябре прошлого года федеральное законодательство внесло изменения в Налоговый кодекс РФ и увеличило в два раза минимальные и максимальные размеры ставок налога на игорный бизнес. Также новый закон в качестве самостоятельных объектов налогообложения выделил процессинговые центры букмекерских контор и процессинговые центры тотализаторов, которые ведут учёт интерактивных ставок. Соответственно, свои решения о том, в каком размере повысить налог, предстояло принять каждому региону.
Так, администрация Приморского края предложила поднять налоговые ставки для процессинговых центров букмекерских контор и процессинговых центров тотализаторов, которые осуществляют учёт интерактивных ставок, и установить максимальные значения, которые предлагает Налоговый кодекс.
Ставки налога за один игровой стол и один игровой автомат остаются без изменений, их размеры составляют 125 тысяч рублей и 7,5 тысяч рублей соответственно. Речь идёт о столах и автоматах, находящихся на территории развлекательного курорта «Приморье», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«С момента основания игорной зоны компании-инвесторы вложили в экономику края около 11 миллиардов рублей, создана тысяча рабочих мест и около четырех тысяч рабочих мест в сопутствующих сферах. Сумма уплачиваемых налогов с игорной зоны – около 322 миллионов рублей в год. С учётом обеспечения стабильных условий ведения бизнеса администрация края предлагает не увеличивать эти ставки», – отметила Татьяна Казанцева.
Вице-губернатор добавила, что сегодня в Приморском крае существует 59 пунктов приёмов ставок букмекерских контор. Ранее налоговая ставка на неё составляла 7 тысяч рублей, администрация края предлагает увеличить этот размер до 14 тысяч рублей ежемесячно – до максимально возможного.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали эту инициативу, приняв законопроект сразу в трёх чтениях.
Стоит отметить, что в январе с инвесторами интегрированного развлекательного курорта «Приморье» встретился врио губернатора края Андрей Тарасенко. Глава региона подчеркнул: инвесторам стоит учитывать, что развитие развлекательной зоны должно идти в соответствии с утверждёнными планами и графиками, так как строительство новых гостиничных комплексов на курорте – это вклад в экономику края в целом и новые рабочие места для жителей Приморья.
Андрей Тарасенко также акцентировал внимание, что региональные власти заинтересованы в развитии бизнеса на территории края и готовы находить общие пути решения возникающих вопросов с инвесторами в любой сфере, соблюдать ранее достигнутые договорённости. Это касается не только игорного бизнеса, но и других отраслей, в которые сегодня вкладываются инвестиции.
Напомним, на данный момент на территории игорной зоны «Приморье», помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal ведется создание еще двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничный комплекс с казино «Selena» (группа российских компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим») и гостиничный комплекс с аквапарком и казино «Naga Vladivostok» (камбоджийская компания Naga Corp Ltd.). Открытие новых объектов запланировано на 2019 год.
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