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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке с помощью японцев снимут социальную напряженность вокруг "Cпецзавода № 1"
Японские технологии улучшат работу Cпецзавода № 1 во Владивостоке. Об этом стало известно на встрече главы города Виталия Веркеенко с делегацией японской провинции Тоттори, которая состоялась сегодня, 28 февраля, в администрации Владивостока.
В составе японской делегации прибыли представители различных структур администрации провинции Тоттори, а также представители компаний «Нихон дзоки сэйяку» и «Санко». С последней владивостокский «Спецзавод №1» заключил меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды в рамках третьего ВЭФ в сентябре прошлого года. Компания внимательно изучила работу предприятия и подготовила ряд предложений по переработке мусора во Владивостоке.
«Наша компания работает в сфере переработки отходов более 30 лет. За это время нами построены 10 мусоросжигательных печей, мощность самой малой из них – 30 тонн в сутки, самой крупной – 100 тонн. Печи различного принципа действия. За три десятилетия мы накопили большой опыт и разработали собственные ноу-хау, которыми готовы поделиться с вами», – рассказал президент компании «Санко» Мива Харумити.
По его словам, оборудование спецзавода эксплуатируется около 40 лет, для такого срока оно в хорошем состоянии, но за эти годы изменилось качество и состав мусора, с которым этому оборудованию справляться сложно.
«Мы разработали несколько вариантов, как улучшить работу предприятия. Весь процесс перестроить тяжело, но можно усилить обработку отходящих газов, установив дополнительное оборудование, и наладить операционную работу. Сейчас наиболее удачный момент, так как на заводе установлены рукавные фильтры. Сегодня планируем еще раз посетить предприятие и по итогам визита актуализируем наши предложения», – отметил глава компании «Санко».
Как пояснил во время визита японских специалистов директор «Спецзавода № 1» Евгений Ширяев, после установки рукавных фильтров планируется ввести дополнительную химическую очистку отходящих газов химическими реагентами, с помощью дополнительного японского оборудования.
Еще одно предложение японцев касается малогабаритного мусоросжигательного котла. Его производительность составляет около 70 тонн в сутки, он может обслуживать население численностью порядка 100 тысяч человек. Его преимущества - невысокая стоимость и мобильность – такие котлы можно устанавливать в разных местах и использовать в качестве местного источника теплоснабжения, добавил Мива Харумити.
Также японские партнеры предложили внедрить вторичную переработку отходов на базе Комплекса по переработке ТБО в районе ул. Холмистой.
«Там также целесообразно наладить производство топлива для котельных, сырьем для которого могут послужить отходы из пластика и древесной массы. Комбинация с существующим объектом обеспечит эффективную вторичную переработку мусора», – считает президент «Санко».
Глава Владивостока поблагодарил японских партнеров за предложения и внимание к этой сфере.
«Спецзавод № 1 перерабатывает около 200 тонн в сутки и дает 60 тысяч гигакалорий в год, отапливая целый микрорайон. Но он недостаточно экологичный и доставляет массу неудобств жителям близлежащих территорий. Нам нужно улучшить его работу, снять социальную напряженность, и я надеюсь, что с вашей помощью мы сможем сделать это в ближайшее время. Внимательно рассмотрим и другие ваши предложения, касающиеся переработки отходов. Я хочу, чтобы Владивосток стал городом высокой экологической культуры. Это касается и высокотехнологичных решений по утилизации бытовых отходов, и внедрения экологического общественного транспорта, и улучшения экологической обстановки в регионе в целом», – подчеркнул Виталий Веркеенко.
Глава города также призвал гостей перейти к активным действиям, для того чтобы перекрёстный год России и Японии стал самым продуктивным, прорывным в отношениях двух стран.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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