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Четверг| 28 Февраля, 14:44 |
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Крупнейшая судостроительная компания Китая построит завод в Приморье
Об этом сообщили руководители компаний на встрече с Губернатором края Олегом Кожемяко в среду, 27 февраля.
По словам генерального директора «Маг-Си Интернешнл» Михаила Котова, сейчас подбирается площадка для строительства завода, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«Мы достраиваем в Китае современный краболов, который в июле будет представлен российским рыбакам. Судно “под ключ”, его стоимость не будет превышать 15 миллионов долларов, что в два раза дешевле российских цен. Эти краболовы мы намерены также строить в Приморье», – сказал он.
Олег Кожемяко подчеркнул, что такие проекты будут поддержаны Администрацией Приморского края.
«Мы готовы предоставить преференции, связанные с налоговой базой, чтобы на первом этапе вы не обременяли себя дополнительными расходами», – заявил Губернатор.
Справочно. Даляньский судостроительный завод (DSIC) – крупнейшая судостроительная компания Китая. Осуществляет проектирование и строительство судов различного типа и тоннажа, начиная от рыболовных судов дедвейтом 1000 тонн до крупнотоннажных танкеров 3 класса, от обычных сухогрузов и нефтяных танкеров до контейнеровозов на 10000 TEU и крупных СПГ-перевозчиков.
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