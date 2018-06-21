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28 Марта 2014, 15:07 | Регион сегодня
В Приморском крае фотоловушки установлены на 90% ареала обитания дальневосточного леопарда
В Приморье фотоловушки на "Земле леопарда" дали первый "улов"
Установка 100 новых фотоловушек для дальневосточных леопардов и амурских тигров началась на территории ФГБУ «Земля леопарда» всего около недели назад, однако уже сейчас можно говорить о первых результатах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
Всего через сутки после монтажа двух камер Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в одной из точек в бассейне реки Левая Нарва перед ними во всей красе предстал взрослый леопард. Он оказался знаком специалистам по прежним «фотосессиям» на «Земле леопарда».
Павел Фоменко и Владимир Арамилев монтируют фотоловушку.
Как сообщил Владимир Арамилев, научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, руководитель общественной организации «Институт устойчивого природопользования», занимающийся мониторингом леопарда с помощью фотокапканов, впервые этот зверь попал в объектив камеры в 2012 году в заповеднике «Кедровая падь». «Это достаточно крупный самец, судя по размерам и массе, ему около 4-6 лет. В 2013 году он тоже снимался, но в этом году замечен впервые», - рассказал Владимир Арамилев.
По его словам, случается, что леопарды не проходят рядом с фотоловушка минеделями, однако в этот раз «улов» был получен почти сразу, так как камеры были установлены на часто посещаемой пятнистыми кошками тропе. «Он шел по своим делам, но почувствовал, что здесь кто-то был, понюхал дерево, у которого стоял рюкзак, и в итоге фотоловушки смогли хорошо зафиксировать леопарда с двух сторон, что важно для идентификации», - отметил специалист.
Кроме того, в то же утро 21 марта на южной площадке фотомониторинга «в прицел» новой фотокамеры попал еще один дальневосточный леопард. Он тоже оказался знаком специалистам по снимкам ловушек в 2013 году. Это относительно молодой самец, который пришел рано утром к излюбленному месту встреч леопардов. «Речь идет о скале, к которой эти звери приходят, чтобы обменяться информацией. Леопарды оставляют здесь свои запаховые метки, чтобы сообщить, что они тут живут», - пояснил Владимир Арамилев.
Специалисты рассчитывают, что в этом году еще не раз получат фотоснимки леопардов с этих знаковых для них мест. Непрерывное фотонаблюдение будет продолжаться на южной и северной площадках нацпарка, а также в охранной зоне этой ООПТ 2 месяца. Анализ этой информации поможет получить достоверные данные о состоянии популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра на модельных площадках.
Напомним, что благодаря совместной работе ФГБУ «Земля леопарда», ТИГ ДВО РАН, WWF России, Института устойчивого природопользования, а также Общества сохранения диких животных в РФ (WCS), в этом году фотоловушки установлены примерно на 90% ареала дальневосточного леопарда.
За несколько лет фотомониторинг зарекомендовал себя как один из самых надежных методов при оценке численности пятнистых кошек. К тому же он стал особенно актуален в последние годы, когда толщина снежного покрова не позволяла провести традиционный зимний учет животных по следам.
Фото: WWF России/ISUNR/ФГБУ «Земля леопарда».
Теги: нацпарк wwf леопард Земля леопарда
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