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ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
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28 Марта 2017, 10:18 | Регион сегодня |

Во Владивостоке снова пройдет Весенняя школа Открытого университета Сколково

С 18 по 21 апреля Дальневосточное представительство Фонда "Сколково" и Открытый университет Сколково (ОтУС) совместно с Фондом содействия инновациям и Дальневосточным федеральным университетом проведут школу "Навигатор инноватора" для талантливой молодежи региона.

Школа соберет талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых со всего Дальнего Востока – лидеров и участников научно-исследовательских и инженерных проектов, отобранных через конкурс по шести направлениям: информационные, биомедицинские, сельскохозяйственные, космические, энергоэффективные и ядерные технологии.

Миссией школы является создание «лифта» для молодежных технологических проектов, ускорение их коммерциализации, в том числе за счет сотрудничества с фондами и институтами развития.

Это уже вторая совместная программа Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям, направленная на поддержку и развитие молодежных команд и проектов, включая проекты, участвующие в программе «УМНИК». Партнерами школы выступают ФАНО России и бизнес-инкубатор ДВФУ.

Организаторы подготовили четырехдневную интенсивную программу: лекции, семинары, дискуссии, мастер-классы, командная работа и деловые игры. По результатам школы участники смогут доработать презентации и бизнес-планы своих предпринимательских проектов, определить планы развития, а также получить возможность принять участие в акселерационных и образовательных программах Фонда «Сколково», институтов развития и партнеров.

В числе задач школы – формирование у участников понимания навыков и компетенций, необходимых для успешной коммерциализации результатов исследовательской деятельности, способов их получения и развития проектов; создание своего рода «навигации» по возможностям сотрудничества с ИЦ «Сколково», Фондом содействия инновациям и другими институтами развития.

Среди спикеров и экспертов, которые будут работать с участниками школы: лидеры технологических стартапов, представители институтов развития и университетов, технологические визионеры, выпускники и партнеры ОтУС.

Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково»: «Школа ОтУС на Дальнем Востоке призвана помочь участникам освоить проектные технологии, сформировать новые подходы к реализации своих идей и планов. Но не менее важно посмотреть на город, университет, территорию как на пространство возможностей, самореализации, точку приложения сил. Школа «Навигатор инноватора» – это не только образовательная программа, но и ресурс развития территории».

Антон Сорокин, руководитель группы программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям: «Мы уже проводили в партнерстве с коллегами из «Сколково» Зимнюю школу ОтУС – 2017 «Навигатор инноватора», в которой приняли участие 140 победителей и финалистов программы «УМНИК» со всей России. Опыт, безусловно, можно считать успешным, и сейчас мы продолжаем совместную работу уже в рамках Весенней школы в Дальневосточном регионе России. Образовательная программа, подготовленная для участников школы, призвана помочь молодым талантам коммерциализовать идеи и научить правильно презентовать проект, а спикеры, которые выступят перед ребятами, расскажут о возможностях инновационной экосистемы для технологических разработок. Желаю плодотворной работы и успехов участникам!».

Никита Анисимов, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета: «ДВФУ приветствует расширение партнерских связей с Фондом «Сколково». Подписанное в феврале этого года соглашение о сотрудничестве позволило активизировать совместную работу и определить в ней ключевые направления. Важное значение уделяем совместным образовательным программам и практикам в области инноваций и технологического предпринимательства. Весенняя школа Открытого университета Сколково является одним из таких проектов. Мы рады принимать участников Школы в ДВФУ, который становится центром притяжения талантливых молодых исследователей со всей страны и создает комфортные условия для реализации их идей!».

Программным партнером весенней школы в этом году выступает бизнес-сообщество «СтартЛаб».

Сезонные школы ОтУС проводятся в партнерстве с федеральными органами власти и институтами развития для вовлечения талантливой молодежи России и стран СНГ в инновационную деятельность, а также для формирования молодежного научного сообщества.

Весенняя школа ОтУС – 2017 является продолжением зимней школы ОтУС «Навигатор инноватора», которая проходила в начале этого года в «Сколково». На зимней школе Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям и РВК объединили усилия по подготовке кадров для инновационной экономики России и создали уникальную образовательно-акселерационную программу финалистам конкурса проектов по программе «УМНИК». Цель недельного интенсива – ускорить коммерциализацию идей участников школы и интегрировать их в программы институтов инновационного развития.

Подробнее о сезонных школах Открытого университета Сколково: http://sk.ru/opus/p/camps.aspx

Даты и место проведения:

18–21 апреля 2017 г. с 10:00 до 21:00

Россия, Владивосток, территория ДВФУ

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: сколково 


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