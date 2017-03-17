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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке снова пройдет Весенняя школа Открытого университета Сколково
Школа соберет талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых со всего Дальнего Востока – лидеров и участников научно-исследовательских и инженерных проектов, отобранных через конкурс по шести направлениям: информационные, биомедицинские, сельскохозяйственные, космические, энергоэффективные и ядерные технологии.
Миссией школы является создание «лифта» для молодежных технологических проектов, ускорение их коммерциализации, в том числе за счет сотрудничества с фондами и институтами развития.
Это уже вторая совместная программа Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям, направленная на поддержку и развитие молодежных команд и проектов, включая проекты, участвующие в программе «УМНИК». Партнерами школы выступают ФАНО России и бизнес-инкубатор ДВФУ.
Организаторы подготовили четырехдневную интенсивную программу: лекции, семинары, дискуссии, мастер-классы, командная работа и деловые игры. По результатам школы участники смогут доработать презентации и бизнес-планы своих предпринимательских проектов, определить планы развития, а также получить возможность принять участие в акселерационных и образовательных программах Фонда «Сколково», институтов развития и партнеров.
В числе задач школы – формирование у участников понимания навыков и компетенций, необходимых для успешной коммерциализации результатов исследовательской деятельности, способов их получения и развития проектов; создание своего рода «навигации» по возможностям сотрудничества с ИЦ «Сколково», Фондом содействия инновациям и другими институтами развития.
Среди спикеров и экспертов, которые будут работать с участниками школы: лидеры технологических стартапов, представители институтов развития и университетов, технологические визионеры, выпускники и партнеры ОтУС.
Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково»: «Школа ОтУС на Дальнем Востоке призвана помочь участникам освоить проектные технологии, сформировать новые подходы к реализации своих идей и планов. Но не менее важно посмотреть на город, университет, территорию как на пространство возможностей, самореализации, точку приложения сил. Школа «Навигатор инноватора» – это не только образовательная программа, но и ресурс развития территории».
Антон Сорокин, руководитель группы программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям: «Мы уже проводили в партнерстве с коллегами из «Сколково» Зимнюю школу ОтУС – 2017 «Навигатор инноватора», в которой приняли участие 140 победителей и финалистов программы «УМНИК» со всей России. Опыт, безусловно, можно считать успешным, и сейчас мы продолжаем совместную работу уже в рамках Весенней школы в Дальневосточном регионе России. Образовательная программа, подготовленная для участников школы, призвана помочь молодым талантам коммерциализовать идеи и научить правильно презентовать проект, а спикеры, которые выступят перед ребятами, расскажут о возможностях инновационной экосистемы для технологических разработок. Желаю плодотворной работы и успехов участникам!».
Никита Анисимов, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета: «ДВФУ приветствует расширение партнерских связей с Фондом «Сколково». Подписанное в феврале этого года соглашение о сотрудничестве позволило активизировать совместную работу и определить в ней ключевые направления. Важное значение уделяем совместным образовательным программам и практикам в области инноваций и технологического предпринимательства. Весенняя школа Открытого университета Сколково является одним из таких проектов. Мы рады принимать участников Школы в ДВФУ, который становится центром притяжения талантливых молодых исследователей со всей страны и создает комфортные условия для реализации их идей!».
Программным партнером весенней школы в этом году выступает бизнес-сообщество «СтартЛаб».
Сезонные школы ОтУС проводятся в партнерстве с федеральными органами власти и институтами развития для вовлечения талантливой молодежи России и стран СНГ в инновационную деятельность, а также для формирования молодежного научного сообщества.
Весенняя школа ОтУС – 2017 является продолжением зимней школы ОтУС «Навигатор инноватора», которая проходила в начале этого года в «Сколково». На зимней школе Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям и РВК объединили усилия по подготовке кадров для инновационной экономики России и создали уникальную образовательно-акселерационную программу финалистам конкурса проектов по программе «УМНИК». Цель недельного интенсива – ускорить коммерциализацию идей участников школы и интегрировать их в программы институтов инновационного развития.
Подробнее о сезонных школах Открытого университета Сколково: http://sk.ru/opus/p/camps.aspx
Даты и место проведения:
18–21 апреля 2017 г. с 10:00 до 21:00
Россия, Владивосток, территория ДВФУ
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