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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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С начала года рыбаки Приморья выловили 3 268 тонн краба
Отметим, в 2017 году рыбодобывающие предприятия Приморья выловили уже более 275,5 тысяч тонн водных биоресурсов. Объем вылова увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.
«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – подчеркивал глава региона.
Владимир Миклушевский отмечал, что неизменно высокое качество рыбной продукции из Приморья знают далеко за пределами России.
- С начала года рыбаки Приморья выловили 3 268 тонн краба
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