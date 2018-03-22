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28 Марта 2018, 13:02 | Регион сегодня |

Промышленным предприятиям Приморья продлили налоговые льготы

Принятые меры позволят бизнесу развивать производство

Приморские депутаты поддержали закон, который предусматривает введение льготы по налогу на имущество отдельным видам организаций. Проект закона, разработанный по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко, был рассмотрен на очередном заседании краевого Законодательного Собрания 28 марта.

Первый вице-губернатор Александр Костенко напомнил, что с 1 января 2018 года утратил силу один из пунктов Налогового кодекса РФ о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учёт в качестве основных средств с 1 января 2013 года.

«При этом Налоговый кодекс позволяет продлить эту льготу на уровне регионов, в частности в Приморском крае», – отметил заместитель главы региона.

Такая мера позволит поддержать предприятия, а также стимулировать их приобретать имущество, чтобы развивать производство.

Проект закона был единогласно поддержан депутатами в первом чтении.  

Кроме того, на заседании депутаты единогласно в трех чтениях поддержали проект закона «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций». Так, постановление Правительства РФ в 2017 году досрочно прекращено существование особой экономической зоны промышленно-производственного типа во Владивостоке.

«В связи с действующими законами о Свободном порте и ТОР, отменяются существующие льготы для резидентов особой экономической зоны», – пояснил депутат Галуст Ахоян.

Отметим, что проект введения льготы по налогу на имущество отдельным видам организаций в Приморье разработан по поручению врио губернатора края Андрея Тарасенко.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: налоги  бизнес  льготы  производство 


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