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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Марта, 16:28 |
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10 новых резидентов с проектами на 8,8 млрд рублей пришли в Свободный порт Владивосток
За один день в Cвободном порту Владивосток зарегистрированы десять новых резидентов с проектами на 8,8 млрд рублей. Инвесторы, действующие по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», создадут на Дальнем Востоке более 1,5 тысяч новых рабочих мест.
Объекты жилой и коммерческой недвижимости будут строить компании «Акватория», «Оранжевые дома», «СПВ ИНВЕСТ» и «Аврора-Строй ДВ». Проекты в этой же сфере реализуют ООО «Киндом», ООО «Советник», ООО «ТимАрт» и ООО «Импульс», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Создать проектно-строительную компанию в Приморском крае намерена «Восточная строительная группа», а компания «ТУР-ДВ» собирается организовать автомобильную стоянку.
«Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта», – заявлял ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 533 резидента. Инвесторы реализуют проекты с общей суммой инвестиций около 405 млрд рублей и перспективой создать более 41 тысячи новых рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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