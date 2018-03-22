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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье зафиксированы 70 тысяч трудовых мигрантов
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Главной темой совещания стала трудовая деятельность иностранных граждан в регионе.
Как доложил врио начальника управления по вопросам миграции Управления МВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев, в 2017 году и начале 2018 года миграционная обстановка на территории Приморского края стабильная.
«За 2017 год через пункты пропуска Приморского края въехали более 630 тысяч иностранных граждан, выехали – более 618 тысяч. Большая часть из них – туристы и иностранные граждане, въезжающие с коммерческими и деловыми целями. При этом около 70 тысяч иностранцев, которые находятся на территории края в настоящее время, – трудовые мигранты», – отметил он, добавив, что их количество плавно снижается.
При этом количество выявленных преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами, не сокращается.
Андрей Тарасенко поручил отраслевым органам исполнительной власти Приморского края провести с работодателями разъяснительную работу.
«Работодателям нужно напомнить, что они должны вести контроль за порядком нахождения иностранных граждан в России, а также за отчислением всех видов налогов и сборов в бюджет. И они несут за это ответственность», – подчеркнул глава Приморья.
Врио губернатора также распорядился усилить требования и меры контроля при выдаче патентов иностранным гражданам: жестко контролироваться должны процессы прохождения иностранными гражданами медицинского обследования и получения ими медицинского заключения. А также – получения иностранными гражданами сертификата о сдаче экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ.
«Наш приоритет – обеспечение занятости самих жителей края, российских граждан. Но если и привлекать иностранных работников там, где это необходимо, то делать это грамотно, по закону», – заявил Андрей Тарасенко.
По словам врио губернатора, все участники процесса привлечения иностранной рабочей силы должны проводить работу по совершенствованию этого механизма.
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